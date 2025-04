Utrata jędrności, przebarwienia, zmarszczki pojawiające się wokół oczu, ust, nosa i na czole to widoczne oznaki starzenia się skóry. Dzięki algom skóra odzyskuje naturalną witalność, staje się bardziej jędrna i elastyczna, znikają opuchlizna i cienie pod oczami. Ich dobroczynne działanie to zasługa zawartych w nich witamin: C, E, K, prowitaminy A oraz witamin z grupy B, a także cynku, jodu, fosforu, magnezu, potasu, wapnia, żelaza, miedzi, siarki, fluoru i manganu. Algi to także bogate źródło aminokwasów, polisacharydów, w tym kwasu hialuronowego oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) – składników niezbędnych dla naszej skóry!

Dlaczego algi sprawdzają się w kuracji odmładzającej?

Algi zatrzymują wodę w naskórku

Dzięki zawartym w algom dobroczynnym składnikom aktywnym, które zatrzymują wodę w naskórku, skóra staje się lepiej nawilżona, gładsza i bardziej elastyczna.

Algi stymulują regenerację naskórka

Algi, w szczególności słodkowodne, stymulują podział komórek, przyspieszając proces odnowy naskórka. Wpływają również na produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna i jędrna, a zmarszczki ulegają spłyceniu. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj endemiczna, niebiesko-zielona alga LANABLUE ™– uznana za alternatywę dla retinolu. Dzięki wysokiej zawartości witamin, aminokwasów i lipidów algi LANABLUE ™ są niezwykle skuteczne w pielęgnacji skóry z oznakami starzenia się. Dzięki algom skóra staje się bardziej elastyczna i jędrna, a zmarszczki ulegają spłyceniu.

Fot. Synbiotyczne rewitalizująco-regenerujące bogate serum-bomb Total Revital Solution, SHECARE, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

Synbiotyczne rewitalizująco-regenerujące bogate serum-bomb Total Revital Solution, SHECARE

Silnie skoncentrowane serum zawiera koktajl składników o działaniu stymulującym skórę do odnowy, wpływającym na wygładzenie i zagęszczenie skóry, a także wzmacniającym płaszcz ochronny naskórka i dbającym o równowagę mikrobiomu. W składzie znajdziemy m.in.: endemiczną niebiesko-zieloną algę LANABLUE ™, ficynę, wyspecjalizowany peptyd o silnym działaniu biostymulującym, amino-complex, złożony z aminokwasów: tauryny i argininy, a także prebiotyki i probiotyki.

Algi opóźniają procesy starzenia się skóry

Zawarte w algach substancje aktywne o działaniu antyoksydacyjnym, wspierają nas w walce z wolnymi rodnikami, spowalniając starzenie się skóry.

Fot. Synbiotyczny krem-booster Total Revital Solution, SHECARE, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

Synbiotyczny krem-booster Total Revital Solution, SHECARE, cena: ok. 50 zł

Aktywuje procesy odnowy naskórka i wpływa na jego wizualną poprawę, wygładza drobne linie, ujędrnia oraz odświeża naskórek. Krem świetnie się wchłania, dając natychmiastowy efekt rozświetlenia. W wegańskiej formule znajdziemy m.in. endemiczną algę LANABLUE ™, ficynę - mikrozłuszczający enzym z figi, kombuchę, skwalan, pre- i probiotyki.

Algi wzmacniają płaszcz ochronny naskórka

Zawarte w algach lipidy wzmacniają barierę lipidową naskórka, dzięki czemu ograniczają transepidermalną utratę wody (TEWL). Mocny płaszcz hydro-lipidowy to lepsza ochrona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

Dla kondycji naszej skóry nie bez znaczenie jest też działanie detoksykujące i kojące alg oraz ich wpływ na pobudzenie mikrokrążenia i przyspieszenie procesu przemiany materii. Kosmetyki z algami to naturalny sprzymierzeniec w walce o jędrną i gładką skórę. Warto jedynie pamiętać, aby osiągnąć widoczne efekty – trzeba je stosować regularnie!