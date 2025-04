Rozświetlacz, który nadaje skórze efekt tafli jest na wagę złota, szczególnie latem. Spójrz tylko na to cudo od marki Wibo - to nowość, która właśnie trafiła do drogerii Rossmann i kosztuje 45,99 zł.

Rozświetlacz Million Dollar Glow Wibo w Rossmannie

Rozświetlacz Million Dollar Glow to produkt przeznaczony głównie do makijażu twarzy, ale możesz oprószyć nim także ramiona, obojczyki i dekolt albo przy użyciu dużego, szerokiego pędzla musnąć nim nogi (koniecznie wcześniej nakładając balsam).

Jego innowacyjna formuła nadaje niesamowite rozświetlenie w formie 3D - efekt tafli murowany!

Produkt nie podkreśla niedoskonałości takich jak rozszerzone pory czy zmarszczki. Ma przyjemną, miękką konsystencję, którą świetnie się nakłada - nie tworzy plam ani zacieków.

Rozświetlacz występuje w jednym odcieniu, który (jak zapewnia producent) pasuje do każdego typu karnacji. Naszym zdaniem jest za ciemny do bardzo jasnych karnacji - o wiele lepiej sprawdzi się przy opalonych, brzoskwiniowych cerach.

Rozświetlacz zamknięty jest w zgrabnym, złotym opakowaniu. Jest bardzo wydajny - z powodzeniem wystarczy na pół roku regularnego stosowania. Niestety, rozświetlacz ma jedną wadę - jest dosyć drogi, porównując z innymi kosmetykami marki Wibo.

Jak go stosować rozświetlacz Million Dollar Glow Wibo?

Zacznij od nałożenia serum np. serum rozświetlajacego z witaminą C i kremu do twarzy np. nawilżającego od Tołpa. Następnie nałóż ulubiony podkład, a newralgiczne miejsca zakryj korektorem.

Rozświetlacz nakładaj na wszystkie te miejsca, które chcesz uwypuklić czyli kości policzkowe, pod łuk brwiowy, czubek nosa i łuk kupidyna. Latem warto nim też musnąć ramiona i dekolt.

