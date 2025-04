Dobry podkład nie musi kosztować fortuny. W linii Make-Up Academie znajdziesz świetny matujący fluid w rozsądnej cenie. Warto kupić go właśnie teraz, bo został przeceniony o 40%.

Za podkład zapłacisz 8,49 zł (w regularnej cenie kosztuje 12,99 zł). Dostępny jest w drogeriach Rossmann, zarówno stacjonarnie jak i online.

Podkład przeznaczony jest dla cer mieszanych i tłustych, skłonnych do niedoskonałości. Świetnie kryje i zapewnia matowe wykończenie przez cały dzień. Fluid doskonale dopasowuje się do cery i nadaje jej aksamitne wykończenie oraz jednolity, wyrównany koloryt.

Fluid zapewnia średnie krycie i idealnie matową skórę, która nie będzie wymagać żadnych poprawek w ciągu dnia. A to wszystko dzięki wyjątkowemu połączeniu pigmentów i składników pudrowych, które tuszują drobne krostki i przebarwienia oraz kamuflują zmarszczki.

Podkład ma lekką, nietłustą konsystencja, która nie podkreśla suchych skórek i nie obciąża nadmiernie cery. Polecamy aplikować go pędzlem albo gąbką do makijażu - nałożony palcami niestety nie zapewnia idealnie matowego wykończenia.

Jeśli nakładasz podkład rano i chcesz żeby przetrwał w idealnym stanie aż do wieczora, wrzuć do torebki puder, którym szybko zmatowisz skórę - polecamy puder mineralny marki Lovely. A jeśli chcesz przed imprezą dodać skórze nieco błysku, sięgnij po rozświetlacz Million Dollar Glow marki Wibo. Podkład warto nakładać na bazę do makijażu - świetnie sprawdzi się ta o właściwościach wyrównujących strukturę skóry.

Warto dodać, że fluid zawiera witaminę B3, która reguluje wydzielanie sebum, ogranicza błyszczenie się skóry i zmniejsza widoczność porów.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 0 jasnym, 1 naturalnym i 2 beżowym. Wszystkie są chłodne i żółte - ten jasny świetnie się sprawdzi nawet u bardzo jasnych karnacji. W linii Make-Up Academie znajdziesz jeszcze podkład Cover (bardzo kryjący). Również jest przeceniony i kosztuje 8,49 zł.

Podkład matujący z linii Make-Up Academie marki Bielenda polecają również wizażanki.