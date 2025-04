Jeśli szukasz oszczędności w swojej kosmetyczce, warto wybrać się do drogerii Rossmann - od 1 września trwają wielkie wyprzedaże! Niedawno pisałyśmy o świetnej mgiełce utrwalającej makijaż marki Bielenda. Teraz polecamy podkład marki Soraya, który dobrze kamufluje niedoskonałości i zapewnia matowy efekt.

Reklama

Warto skusić się na niego właśnie teraz - kosztuje tylko 6,49 złotych (jego regularna cena to 12,99 złotych). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Podkład Studio Cover marki Soraya na wyprzedaży w Rossmannie

Studio Cover to podkład kryjąco-matujący, idealny na jesienne dni. Zapewnia skórze aksamitną gładkość i jednolity, bardziej promienny kolor. Fluid świetnie tuszuje niedoskonałości - drobne zmarszczki, przebarwienia i zaczerwienienia.

Kosmetyk w swoim składzie zawiera witaminę E, która odżywia i nawilża skórę - staje się przyjemna w dotyku. Dedykowany jest cerze normalnej, mieszanej i tłustej. Nie podrażania, nie podkreśla suchych skórek i bardzo komfortowo się nosi. Niestety, małym minusem jest jego trwałość - bez poprawek jest w stanie wytrzymać tylko kilka godzin, ale za tę cenę mu to wybaczamy.

Podkład aplikuj palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu. Pamiętaj, by nie nakładać go na wrażliwą i cienką skórę wokół oczu. Sińce i opuchliznę pod oczami o wiele lepiej jest zakamuflować rozświetlającym korektorem - jeśli zależy ci na niedrogim i dobrym drogeryjnym produkcie, sięgnij po korektor Insta Glow od marki Miss Sporty - zapłacisz za niego 7 złotych.

Aby uzyskać efekt idealnie matowej skóry, po nałożeniu podkładu oprósz twarz pudrem, polecamy puder bananowy marki Bell - kupisz go w Biedronce w promocyjnej cenie.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 01 Jasny Beż, 02 Ciepły Beż, 03 Naturalny. Niestety, nazewnictwo jest dosyć niejasne - tylko jeden kolor określony jako ciepły, wprowadza w błąd. Ten najjaśniejszy nie nadaje się również dla bardzo jasnych karnacji.

Reklama

Więcej o najnowszych promocjach:

Ten tusz za 8 zł z Rossmanna daje efekt sztucznych rzęs

Ten podkład za 18 zł z Rossmanna to ulubieniec wszystkich Polek

Rossmann wyprzedaje podkłady dające modny efekt matu