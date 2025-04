Szukasz idealnego podkładu na jesień, który nie daje efektu maski, a zakrywa wszystko to co powinien? Koniecznie przetestuj podkład kryjąco-dotleniający od marki AA. Tylko teraz zapłacisz za niego 12,99 zł (jego regularna cena to 19,99 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 30 września 2020 r.

Podkład doskonale maskuje wszelkie niedoskonałości - rozszerzone pory, krostki i przebarwienia. Zapewnia krycie od średniego do pełnego i nadaje jedwabiste, naturalne wykończenie - nie ma mowy o efekcie maski, podkreślaniu suchych skórek czy wchodzeniu w załamania.

Podkład ma gęstą konsytencję, więc najlepiej będzie współpracował nakładany palcami albo gąbką do makijażu. Bez poprawek wytrzymuje 12 h - jeśli masz cerę tłustą lub mieszaną, prawdopodobnie będziesz musiała w ciągu dnia sięgnąć po puder - polecamy szczególnie ten bambusowy lub ryżowy.

Jeśli masz skórę suchą, przed aplikacją podkładu nałóż serum i krem nawilżający - jeden z kosmetycznych hitów kupisz teraz w Hebe za 4,99 zł - to krem z kwasem hialuronowym od Revuele.

Warto podkreślić, że podkład Oxygen AA ma zbyt ciężką konsystencję, aby stosować go pod oczy - o wiele lepiej sprawdzi się korektor rozświetlający marki Wibo, który rozświetli spojrzenie i zakamufluje cienie.

Podkład dostępny jest w 4 kolorach: 103 Light Beige, 104 Medium Beige, 107 Dark Beige, 109 Caramel. Niestety, gama kolorystyczna to jedyna wada tego fluidu - nawet najjaśniejszy odcień nie sprawdzi się u bardzo jasnych karnacji.

Produkt jest hipoalergiczny, testowany klinicznie u alergików. Nadaje się dla każdego typu cery, nawet wrażliwej. Jest odpowiedni dla wegan.

Podkład polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za świetne krycie i naturalne wykończenie makijażu.