Lato minęło, a wraz z nim powoli mija letnia opalenizna. Jeśli jednak chcesz cieszyć się idealnie gładką skórą przez cały rok (w końcu wakacyjne słońce i woda mają wspaniały wpływ na cerę), wybierz dotleniający skórę podkład do twarzy. W Rossmannie kupisz taki marki AA za jedyne 12 złotych.

Kryjący podkład Oxygen AA, cena 12,99 zł

Kosmetyk z Rossmanna ukryje wszystkie niedoskonałości, ale w przeciwieństwie do większości kryjących podkładów nie zapycha porów, przez co nie przyczynia się do powstawania kolejnych wyprysków. Wręcz przeciwnie - dzięki innowacyjnej formule dotlenia skórę, dokładnie ją nawilża, przez co pomaga w zwalczaniu drobnych pryszczy i zaskórników.

Skład: Aqua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Stearate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Caprylyl Methicone, Squalane, Nylon-12, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Magnesium Sulfate, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Bidens Pilosa Extract, Elaeis Guineensis Oil, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Salvia Hispanica Seed Extract, Oryza Sativa Bran Oil, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Methyl Perfluorobutyl Ether, Isododecane, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Polysilicone-11, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, [+/- May Contain: CI 77891/Titanium Dioxide, CI 77492, CI 77499, CI 77491]

Podkład jest dostępny w 4 odcieniach od chłodnego jasnego beżu po ciemniejszy ciepły karmelowy - wszystkie z nich możesz kupić w Rossmannie. ma jedwabiste, bardzo gładkie wykończenie.

Podkład możesz nakładać palcami, pędzlem lub specjalną gąbeczką do makijażu. Aby przedłużyć trwałość makijażu i nadać mu aksamitnego wykończenia, nie zapomnij też użyć pudru. My polecamy szczególnie naturalny puder bananowy.

