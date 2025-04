Fanki rozświetlających podkładów będą zachwycone - jeden z najlepszych drogeryjnych produktów na rynku właśnie został przeceniony o 50%!

Teraz podkład z witaminami z linii Make-Up Academie marki Bielenda kosztuje tylko 9,99 złotych (jego regularna cena to 19,99 złotych). Kupisz go we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Podkład Make-Up Academie z witaminami A+C+E Bielenda na wyprzedaży w Rossmannie

Podkład zawiera doskonale wyważoną ilość pigmentów kryjących i korygujących dzięki czemu sprawia, że formuła nie obciąża cery, odpowiednio ją pielęgnuje i zapewnia „efekt drugiej skóry".

Fluid ma lekką, niemal wodnistą konsystencję, która idealnie stapia się z cerą wyrównując jej koloryt i kryjąc drobne niedoskonałości takie jak krostki, przebarwienia i zmarszczki. Podkład zapewnia krycie od delikatnego do średniego - pozostawia skórę rozświetloną o satynowym wykończeniu.

Z podkładu zadowolone będą przede wszystkim posiadaczki skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej i normalnej. Najlepiej jest aplikować go palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu. Jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą, po nałożeniu fluidu oprósz twarz pudrem - świetnie sprawdzi się bananowy puder od Bell. Jeśli potrzebujesz dodatkowego krycia, sięgnij po korektor kryjący Perfect Me marki Dermacol.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 0 jasny, 1 naturalny, 2 ciemny. Niestety, nawet ten najjaśniejszy nie sprawdzi się dla bardzo jasnych karnacji. To jedyny minus tego podkładu.

Podkład polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za lekką konsystencję i piękny, rozświetlający efekt.

Produkt bardzo fajny, delikatny idealnie sprawdza się na co dzień. Konsystencja lekka, dobrze się rozprowadza, krycie średnie ale da się spokojnie budować. Producent pisze, że jest to formuła „drugiej skóry. I rzeczywiście tak jest, pięknie się wtapia, nie robi smug nie podkreśla suchych skórek. Plusem jest też szklane opakowanie i pompką. Jedynym minusem jest dość wąska gamma kolorystyczna i fakt ze podkład ciemnieje więc odcień najjaśniejszy może być dla bladziochów za ciemny.

Jestem blondynkom o jasnej karnacji i znaleźć odpowiedni fluid to czasem kilka godzin spędzonych w drogeriach. Kiedy na niego wpadłam ciałkiem przypadkiem spodobał mi się. Bez problemu dopasowałam odpowiedni kolor fluidu do mojej karnacji. Nakłada się go bardzo wygodnie. Ma świetna konsystencję dzięki czemu idealnie się go rozprowadza. Ja nakładam na niego jeszcze puder a makijaż potrafił wytrzymać wesele czy sylwester bez poprawiania. Nie zatyka mi porów a z tym mam problemy. Nie roluje się, nie spływa a co za tym idzie nie zostawia plam na twarzy.

