Jesień zbliża się wielkimi krokami - czas szykować jesienną kosmetyczkę! Fluid na jesień powinien ujednolicać koloryt skóry a jednocześnie odżywiać ją i nawilżać. Jednym z naszych ulubionych podkładów jest Nude&Matt od marki Alterra - na wyłączność dostępnej w drogeriach Rossmann.

Reklama

Warto przetestować go na własnej skórze - podkład właśnie został przeceniony. Zapłacisz za niego 10,99 złotych (jego regularna cena to 16,99 zł). Kupisz go zarówno w drogeriach stacjonarnych (szukaj na specjalnych, kartonowych standach i w sklepie online.

Podkład Nude&Matt Alterra przeceniony w Rossmannie

Podkład ma bardzo lekką konsystencję, która bardziej przypomina krem BB niż klasyczny podkład. Tak też produkt zachowuje się na skórze - nie spodziewaj się po nim wieczorowego, mocnego, pełnego krycia.

Podkład Nude&Matt świetnie wyrównuje koloryt skóry, zakrywa wszelkie zaczerwienienia i drobne niedoskonałości oraz nadaje cerze promienny wygląd. Fluidy o lekkich konsystencjach najlepiej jest nakładać palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu. Warto robić to ruchem stemplującym tak, jakbyś chciała „wtłoczyć" podkład w skórę.

Podkład pozostawia satynowe, jedwabiste wykończenie - jeśli zależy ci na mocniejszym, matowym efekcie, sięgnij po puder matujący i oprósz nim „strefę T" - świetnie sprawdzi się puder mineralny od Lovely. Większe krostki i niedoskonałości zakamufluj kryjącym korektorem - polecamy korektor od Miss Sporty.

Fluid, poza swoim błyskawicznie upiększającym właściwościom, odżywia i regeneruje skórę. W swojej formule zawiera organiczny olej migdałowy, który doskonale zmiękcza skórę, ekstrakt z alg, który koi i łagodzi podrażnienia oraz kwas hialuronowy, który utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 01 Porcelain, 02 Sand i 03 Toffe. Wszystkie mają neutralne, beżowe tony - ten najjaśniejszy sprawdzi się nawet u bardzo jasnych cer.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten błyszczyk za 9 zł genialnie powiększa usta

Kultowy podkład Max Factor tak tani jeszcze nigdy nie był

Limitowany puder Bourjois doskonale matuje i rozświetla