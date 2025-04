Lubimy kosmetyki, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednym z takich produktów jest fluid Second Skin marki Wibo łączy w sobie właściwości podkładu, bazy pod makijaż i korektora.

Teraz zapłacisz za niego 16,49 zł (cena bez promocji to: 26,99 zł). Kupisz go we wszystkich drogeriach Rossmann zarówno stacjonarnie jak i online.

Podkład do twarzy 3 w 1 Second Skin Wibo przeceniony w Rossmannie

Podkład ma bardzo płynną, niemal wodnistą konsystencję. Zamknięty jest w szklanym pojemniczku z pipetą, która dozuje odpowiednią ilość produktu. Podkład jest niezwykle wydajny - opakowanie z powodzeniem wystarczy na 3-4 miesiące regularnego stosowania.

Podkładem da się uzyskać średnie krycie w kierunku mocnego, świetnie sprawdzi się nie tylko na co dzień, jeśli oczekujesz nieskazitelnego wyglądu, ale również na wszystkie ważne, wieczorowe wyjścia. Podkład doskonale matuje oraz skutecznie tuszuje oznaki zmęczenia i niedoskonałości. Jest bardzo mocno napigmentowany, da się nim uzyskać idealnie wyglądającą powłokę na skórze.

Niektóre z was skarżą się, że podkład trudno się nakłada. Fakt, fluid dosyć szybko zastyga na skórze, dlatego po pierwsze, obowiązkowo należy nim wstrząsnąć przed użyciem. Po drugie, najlepiej jest nakładać go zwilżoną gąbką do makijażu - tylko w ten sposób uzyskasz naturalne, satynowe wykończenie bez efektu maski.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: jasnym, średnim i ciemnym. Wszystkie utrzymane są w chłodnej, żółto-beżowej kolorystyce, ale niestety bardzo jasne karnacje nie znajdą tu dla siebie odpowiedniego odcienia.

Jego trwałością i wydajnością zachwycają się również Wizażanki:

Jestem bardzo zadowolona. Podkład jest w pięknej matowej buteleczce z pipetką. Wydaje się mała pojemność ale naprawdę niewiele go potrzeba, by równomiernie pokrył twarz.

Sam podkład jest naprawdę przyjemny. Dobrze się go rozprowadza (u mnie pędzel buffer ) jednak zastyga dość szybko i o tym trzeba pamiętać co by się samemu nie skrzywdzić. Nie osadza się w porach, zmarszczkach i włoskach na twarzy. Nie grudkuje się i nie ciastkuje. Współpracuje z bazami, pudrami, korektorami i produktami do konturowania.

