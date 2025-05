Ten olejek daje efekt juicy lips i optycznie powiększa usta. Kupisz go w Hebe za 25,39 zł

Ten olejek z Hebe to szybki sposób na pełniejsze usta. Jego formuła dodaje blasku i intensywnie nawilża. To idealna propozycja dla kobiet, które marzą o efektownym, a jednocześnie naturalnym looku na co dzień.