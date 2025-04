Ten wdzięczny trend urodowy zrodził się z potrzeby podkreślania naturalnego piękna i jako bunt przeciwko mocnym, przesadzonym stylizacjom. To nowa wersja "makeup no makeup", która stawia nie tylko na minimalny makijaż, ale także na pielęgnację. Oto makijaż w wersji 2.0!

Spis treści:

Clean girl makeup to powrót do naturalności. Kończy się epoka przykrywania niedoskonałości i dążenia do idealnej, nieskazitelnej twarzy. Dziś stawiamy na minimalizm oraz podkreślanie naturalnego piękna. Nie ukrywamy już pieprzyków, piegów, a nawet drobnych blizn na twarzy, bo każda z nich tworzy naszą historię i jest niepowtarzalną częścią nas.

Coraz częściej korzystają z niego ludzie na całym świecie, w tym także celebryci, którzy również wydają się zmęczeni wyidealizowanymi zdjęciami i wyrysowaną twarzą, przez którą nikt nie rozpoznaje ich na ulicy.

Clean girl makeup skupia się nie tylko na delikatnym i subtelnym makijażu, ale także na pielęgnacji. Kolorowe kosmetyki mają za zadanie podkreślić naturalną urodę, a o tę należy należy zadbać przy porannej i wieczornej rutynie. Przede wszystkim ważne jest nawilżanie i odżywianie skóry.

Stosowanie takich składników, jak kwas hialuronowy i jego pochodne, kolagen, niacynamid, witamina C czy retinol, sprawia, że cera zachowuje młody i promienny wygląd na dłużej. Zadbana, odżywiona skóra wolniej się starzeje i nie traci jędrności ani koloru przez długi czas.

Ważne jest także dokładne oczyszczanie twarzy, zarówno rano, jak i wieczorem. W ten sposób cera o każdej porze dnia i nocy będzie wyglądać dobrze, a przy pomocy makijażu będziesz mogła jedynie podkreślić swoją urodę, a nie ją poprawiać czy zmieniać.

Przy clean girl makeup, podobnie jak w przypadku trendu clean girl nails, nie potrzebujesz dużej ilości kosmetyków. Warto sięgać po gotowe palety kilku produktów albo wykorzystywać kosmetyki, które łączą kilka właściwości w jednym. W ten sposób twój codzienny makijaż będzie naprawdę minimalistyczny, a ty oszczędzisz pieniądze i miejsce na toaletce.

Przede wszystkim warto trochę "odchudzić" kosmetyki i zmienić te sypkie na kremowe lub płynne. Zamiast podkładu sięgnij po lekki krem BB lub CC. Na rynku jest ich dziś naprawdę dużo, a na podium od lat stoją kosmetyki azjatyckie (choć bywają problematyczne dla osób o ciemniejszej, niż porcelanowa, karnacji).

Puder powinien być sypki i nakładany puszystym pędzlem lub wilgotną gąbeczką - w ten sposób uzyskasz naturalny efekt bez tzw. ciastka.

W trendzie clean makeup bardzo ważne jest także naturalne konturowanie. Powinno wyglądać jakby go w ogóle nie było, a jednocześnie subtelnie poprawiać kontury twarzy. W tym celu warto sięgać po produkty w kremie, sztyfcie bądź płynie. Dużą popularnością cieszą się np. róże kilka w jednym, które mogą służyć także jako pomadka czy cień do powiek.

Kremowe czy płynne kosmetyki łatwo rozprowadzają się palcem czy gąbeczką i zapewniają bardzo naturalny efekt. Szczególnie istotny jest kremowy lub płynny rozświetlacz, który zapewnia doskonały efekt - nie uzyskasz go prawdopodobnie żadnym sypkim kosmetykiem. Skóra pięknie odbija światło i pracuje z każdym twoim ruchem.

Oczy warto podkreślać ciepłymi odcieniami, szczególnie sprawdzają się brązy, rudości, róże, pomarańcze oraz złoto. Jeśli lubisz podkreślać powieki kreską, postaw na eyeliner w czarnym lub brązowym kolorze.

Podkreślaj przede wszystkim załamanie powieki oraz zewnętrzny kącik. Wybieraj zbliżone do siebie odcienie. W środek ruchomej powieki wklep odrobinę złota, a dolną powiekę i linię górnych rzęs podkreśl ciemnym cieniem - brązem lub czernią.

Również brwi i rzęsy warto podkreślać w subtelny sposób. Świetnie sprawdzają się zabiegi farbowania włosków henną, a także laminacja brwi i rzęs oraz delikatne przedłużanie rzęs. Dużą popularnością cieszą się metody 1:1, 2:1 lub 3:1. Bardziej objętościowe metody nie wyglądają naturalnie i obciążają optycznie oko, dlatego nie zalicza się ich do trendu "clean".

Do wykonania czystego makijażu nie potrzebujesz wiele. Twoja toaletka może skrywać w sobie nie więcej, niż 10 kosmetyków, z pomocą których zrobisz piękny i naturalny makeup, zarówno dzienny, jak i bardziej wieczorowy.

Potrzebujesz: