W codziennym makijażu coraz częściej stawiamy na produkty, które spełniają kilka funkcji naraz. Mają poprawiać wygląd, ale też dbać o skórę i chronić ją przed słońcem. Taki właśnie jest ten krem BB z Rossmanna– lekki, przyjemny w aplikacji, z dodatkiem składników pielęgnacyjnych i filtrem UV.

Krem BB z Rossmanna za 19,99 zł

Wśród produktów do codziennego makijażu krem BB Bielenda All-In-One wyróżnia się nie tylko przystępną ceną - 19,99 zł, ale też uniwersalnym podejściem do pielęgnacji i makijażu w jednym. To lekki krem tonujący o formule 3w1, który łączy właściwości nawilżające, wyrównujące koloryt oraz ochronne. Sprawdza się idealnie jako budżetowa alternatywa dla klasycznego podkładu, szczególnie w cieplejsze miesiące.

Bielenda All-In-One dobrze stapia się ze skórą, nie tworząc efektu maski. Jest dostępny także w odcieniu dla jasnej karnacji. Jego niewymagająca formuła nie obciąża cery i nadaje się nawet do skóry wrażliwej lub przesuszonej.

Dlaczego warto mieć ten krem BB w swojej kosmetyczce?

Krem BB Bielenda All-In-One to kosmetyk typu „ratunkowego” — przydaje się wtedy, gdy nie masz czasu na pełny makijaż, ale chcesz odświeżyć skórę i nadać jej bardziej wyrównany, zdrowy wygląd. Jego lekka konsystencja sprawia, że można go używać zamiast klasycznego podkładu, a także jako krem tonujący lub wygładzającą bazę pod makijaż.

To produkt, który dobrze odnajduje się w codziennym rytmie — prosty w użyciu, szybki w aplikacji, nie wymaga dużego skupienia ani precyzji. Można nałożyć go palcami w kilka chwil przed wyjściem, a efekt i tak będzie widoczny: delikatnie wyrównany koloryt, świeżość i naturalna gładkość skóry.

Sprawdza się świetnie w czasie podróży i w cieplejszych miesiącach, gdy nie chcemy nakładać wielu warstw. Dzięki poręcznemu opakowaniu zmieści się w każdej kosmetyczce.

Składniki aktywne kremu BB z Rossmanna

Formuła kremu BB Bielenda All-In-One została oparta na trzech składnikach aktywnych, które nie tylko poprawiają wygląd skóry, ale również wspierają jej codzienną pielęgnację.

Witamina C to jeden z najczęściej polecanych składników dla skóry pozbawionej blasku i o nierównym kolorycie. W formule tego kremu BB odpowiada za rozświetlenie i delikatne wyrównanie odcienia cery. Jej właściwości antyoksydacyjne chronią skórę przed wolnymi rodnikami, co ma znaczenie nie tylko w profilaktyce starzenia, ale też w codziennym funkcjonowaniu w zanieczyszczonym środowisku. Dodatek witaminy C sprawia, że skóra wygląda na bardziej wypoczętą, świeżą i promienną.

Hyalu Complex to kompleks składników nawilżających, który odpowiada za odpowiedni poziom nawodnienia naskórka. Utrzymuje wilgoć w skórze, dzięki czemu poprawia jej elastyczność, wygładza drobne nierówności i zwiększa komfort noszenia kremu przez cały dzień. Taka baza pielęgnacyjna pozwala na uzyskanie bardziej naturalnego efektu bez nadmiernego podkreślania suchych miejsc czy struktury skóry.

Różowy aloes, choć mniej popularny niż klasyczna wersja, działa równie skutecznie. Jego zadaniem jest łagodzenie podrażnień, wspieranie równowagi skóry i nadanie jej miękkości. Ma właściwości kojące i wygładzające, co jest szczególnie ważne w kremie typu BB, który często stosujemy bez wcześniejszego nałożenia pełnej pielęgnacji.

