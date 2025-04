Trend na ekologiczne kosmetyki spowodował, że każda licząca się marka ma swoją, autorską linię naturalnych produktów. Jednym z kosmetyków, który zdobywa same pozytywne recenzje, jest krem nawilżający z organiczną malwą od marki Lirene. Warto przetestować go właśnie teraz, bo jest w promocji!

Za krem zapłacisz 18,99 zł (w regularnej cenie kosztuje 29,99 zł). Kupisz go w drogeriach Rossmann - zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Krem Eco nawilżający Lirene na wyprzedaży w Rossmannie

Krem przeznaczony jest do suchej, odwodnionej i wrażliwej skóry. Ma lekką, ale treściwą konsystencję, która szybko się wchłania i doskonale nadaje pod makijaż.

Krem zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, m.in.:

organiczny ekstrakt z malwy zamknięty w plantsomie, który zapewnia intensywne nawilżenie głębokich warstw naskórka,

masło shea, które mocno natłuszcza i regeneruje,

olej z orzechów babassu, które silnie nawilża i zmiękcza skórę,

olej z awokado, który posiada właściwości łagodzące oraz przeciwzapalne,

naturalny ekstrakt z aloesu, który wspomaga procesy regeneracyjne oraz koi i łagodzi podrażnienia.

Krem świetnie nawilża oraz odżywia skórę. Pierwsze efekty widać już po tygodniu stosowania - skóra staje się miękka, gładka i bardziej jędrna. Aby cera zyskała dodatkowe rozświetlenie, codzienną pielęgnację wzbogać o serum np. serum rozświetlające marki Nacomi. Jeśli nie masz większych problemów ze skórą, zrezygnuj z nakładania podkładu - zamień go na krem BB lub CC - np. krem CC Magical od marki Eveline.

W linii z malwą dostępny jest również krem na noc, a sama linia Eco od Lirene to całe mnóstwo kosmetyków do kompleksowej pielęgnacji twarzy - płyny micelarne, żele do mycia twarzy i toniki. Niektóre z nich kupisz w promocyjnych cenach w drogeriach Rossmann.

Krem polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za starannie przemyślany skład i silnie nawilżające działanie.

Bardzo zaciekawił mnie ten krem. Lirene nie słynie z dobrych składów, a tu proszę: nowa linia z przemyślanym składem bez zapychaczy. Zaskoczył mnie piękny zapach - to nie jest takie oczywiste w kosmetykach zawierających duży procent składników pochodzenia naturalnego. Konsystencja jest dosyć lekka, ale treściwa. Krem dobrze się rozprowadza i wchłania. Nie zostawia tłustej warstwy ale czuć nawilżenie. Dobrze sprawdza się pod makijaż. Na pewno sięgnę po kolejne opakowanie.

Krem ładnie nawilża cerę, nadaje się pod makijaż. Ma przyjemną konsystencję, która szybko się wchłania. Ładny zapach kwiatowy. Plus za wygodne i higieniczne opakowanie. Krem ma fajny naturalny skład, nie zapycha i nie uczula. Cena regularna to około 30zł, bywa w promocji. Dostępny praktycznie w każdej drogerii.

