Produkty z pogranicza pielęgnacji i makijażu od kilku sezonów zyskują na popularności. Zwłaszcza latem — kiedy wiele osób szuka lżejszych formuł. Ten krem CC z Hebe to odpowiedź na potrzebę delikatnego krycia z dodatkiem składników rozświetlających. Nie tylko poprawia wygląd skóry, ale także dba o jej nawilżenie.

Krem CC z Hebe za 39,99 zł

W codziennej rutynie pielęgnacyjnej coraz częściej sięgamy po produkty, które jednocześnie zadbają o kondycję skóry, ale też zapewnią promienne krycie. Krem CC Claresa Keep it Nude dostępny w Hebe za 39,99 zł wpisuje się właśnie w tę kategorię. Jego zadaniem jest wyrównanie kolorytu, poprawa wyglądu skóry i zapewnienie naturalnego wykończenia — bez ciężkiego krycia i bez efektu maski.

Formuła tego wegańskiego kremu CC jest delikatna i przypomina lekki balsam do twarzy. Produkt łatwo się rozprowadza i dobrze stapia ze skórą. Zawarte w nim pigmenty mają delikatnie korygować koloryt, nie przykrywając całkowicie struktury cery.

To opcja stworzona z myślą o codziennym użytkowaniu — zwłaszcza w cieplejsze dni, gdy wiele kobiet rezygnuje z pełnego make-upu na rzecz subtelnego efektu glow. Sprawdzi się także jako lekka baza w minimalistycznym makijażu.

Krem CC Claresa Keep It Nude, fot. materiały prasowe Hebe

Jaki efekt na skórze daje ten krem CC Claresa?

Efekt po nałożeniu kremu CC Claresa Keep it Nude zależy od ilości użytego produktu i sposobu aplikacji, ale ogólnie można go określić jako umiarkowane krycie z naturalnym, promiennym wykończeniem. Kosmetyk nie daje mocnego zmatowienia i nie zakrywa w pełni niedoskonałości, ale dobrze wyrównuje koloryt, rozświetla skórę i nadaje jej wypoczęty, zdrowy wygląd.

W przypadku cery suchej lub odwodnionej efekt może być szczególnie korzystny — dzięki kremowej konsystencji tego kosmetyku i lekkiemu glow skóra zyskuje optyczne wygładzenie i świeżość. Przy cerze mieszanej lub tłustej warto rozważyć użycie pudru w strefie T, ponieważ formuła nie zawiera składników matujących.

Produkt najlepiej nakładać cienką warstwą — palcami, pędzlem lub gąbeczką. Ten krem CC dobrze stapia się z cerą, nie tworzy smug i nie odcina się od szyi, o ile zostanie odpowiednio rozprowadzony. Warto zaczynać od niewielkiej ilości i ewentualnie dokładać punktowo w miejscach wymagających dodatkowego krycia.

Składniki aktywne kremu CC z Hebe

Formuła kremu CC Claresa Keep it Nude została opracowana tak, by łączyć lekkie krycie z działaniem pielęgnacyjnym. Ten kosmetyk zawiera składniki, które mają korzystnie wpłynąć na kondycję skóry w trakcie noszenia.

Skwalan

Skwalan to składnik pochodzenia roślinnego, który działa jak naturalny emolient. Zmiękcza, wygładza i poprawia elastyczność skóry, a jednocześnie wspiera barierę hydrolipidową, chroniąc przed utratą wody. Dodatkowo ma właściwości antyoksydacyjne — neutralizuje wolne rodniki i tym samym opóźnia procesy starzenia.

Witamina C

Witamina C jest znana z działania rozjaśniającego i wyrównującego koloryt. Pomaga w walce z przebarwieniami, dodaje skórze blasku i wpływa korzystnie na jędrność. To jeden z najczęściej stosowanych składników w pielęgnacji dziennej — szczególnie dobrze działa w duecie z kremem z filtrem SPF, który warto nałożyć pod spód, ponieważ krem CC Claresa go nie zawiera.

Glikol roślinny

Glikol nawilża, przyciągając i zatrzymując wodę w naskórku. Dzięki jego obecności krem CC Claresa Keep it Nude zapewnia skórze uczucie nawodnienia i gładkości. Ten składnik wzmacnia również naturalną barierę ochronną, co ma znaczenie zwłaszcza w okresie zwiększonej ekspozycji na słońce i czynniki zewnętrzne.

