Jeśli szukasz kosmetyku, który łączy w sobie lekkość pielęgnacji i efekt makijażu - mam coś dla ciebie. Ten krem CC z Rossmanna to propozycja dla kobiet, które chcą nadać cerze blasku, ale przy tym uniknąć mocnego make-upu. Jego formuła dopasowuje się do cery, dzięki czemu wygląda ona naturalnie a drobne niedoskonałości są mniej widoczne.

Jak działa Lirene Magic Make Up CC?

Lirene Magic Make Up CC to krem koloryzujący, który ma za zadanie połączyć lekką pielęgnację z efektem wyrównania kolorytu cery. Jego formuła dopasowuje się do naturalnego odcienia skóry - po nałożeniu krem stopniowo zmienia barwę i stapia się ze skórą, maskując drobne niedoskonałości. Kupisz go w Rossmannie za 24,99 zł.

Oto, jakie efekty daje ten lekki krem CC:

nawilża skórę dzięki zawartości składników pielęgnacyjnych,

wyrównuje koloryt i lekko kryje,

delikatnie tuszuje przebarwienia i zaczerwienienia,

skóra zyskuje naturalne glow , bez matowego wykończenia,

, bez matowego wykończenia, nie obciąża , nie zapycha porów i dobrze sprawdza się na co dzień,

, nie zapycha porów i dobrze sprawdza się na co dzień, może być świetną alternatywą dla podkładu - szczególnie w cieplejsze dni,

- szczególnie w cieplejsze dni, ma kremową, lekką konsystencję , która łatwo się rozprowadza i wtapia w cerę,

, która łatwo się rozprowadza i wtapia w cerę, nie tworzy efektu maski,

daje satynowe wykończenie, nie zbiera się w załamaniach i nie waży się w ciągu dnia.

Krem CC Lirene Magic Make Up, fot. materiały prasowe Rossmann

Krem CC z Rossmanna - dla jakiej cery będzie najlepszy?

Krem CC Lirene Magic Make Up najlepiej sprawdzi się u osób, które nie potrzebują mocnego krycia, ale zależy im na podkreśleniu naturalnego piękna.

Jeśli masz cerę suchą lub normalną, polubisz go za nawilżającą formułę i komfort noszenia. Nie podkreśla suchych skórek, a dodaje skórze miękkości i satynowego blasku. Po nałożeniu wygląda jak krem nawilżający z odrobiną koloru.

Cera mieszana również się z nim polubi, szczególnie w cieplejsze dni, kiedy rezygnuje się z ciężkich produktów. Wystarczy przypudrować strefę T i można cieszyć się promiennym wykończeniem. To dobry wybór dla tych kobiet, które chcą, by makijaż był szybki, niewyczuwalny, ale dawał efekt skóry wyglądającej świeżo i zdrowo.

Jeśli masz cerę tłustą i szukasz mocnego krycia, ten krem może być zbyt lekki. Nie zapewni on bowiem pełnego krycia ani zmatowienia. Możesz jednak używać go jako bazę pod lekki puder - wtedy zyskasz naturalny wygląd.

Czy ten krem CC z Rossmanna będzie odpowiedni na lato?

Krem CC Lirene Magic Make Up doskonale wpisuje się w letnią pielęgnację i makijaż. Latem często rezygnujemy z podkładów, których ciężka formuła może znacznie obciążać cerę w upalne dni. Ten produkt oferuje lekkie krycie, dzięki czemu pozwala skórze oddychać.

Ten krem CC dopasowuje się do odcienia skóry, więc nie musisz się martwić o perfekcyjne dobranie koloru - nawet jeśli twoja cera lekko się opali, to produkt wciąż będzie wyglądał naturalnie. Dodatkowo, jego właściwości nawilżające pomagają utrzymać cerę w dobrej kondycji, co ważne, gdyż słońce i wysoka temperatura mogą ją przesuszać.

Efekt, jaki daje Lirene Magic Make Up, to rozświetlona i ujednolicona cera - bez efektu maski. Delikatne krycie wystarczy, by wyrównać koloryt, a jednocześnie nie zatykać porów.

