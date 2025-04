Ciężkie podkłady odchodzą w niepamięć. Na cieplejsze dni wybierz kosmetyk, który zapewni lekkość, nawilżenie i ochronę przed słońcem. Produktem, który spełnia te wymagania - łączy pielęgnację z makijażem - jest krem CC z Rossmanna. To absolutny must-have tego sezonu.

Ten krem CC z Rossmanna działa jak najlepszy podkład i booster

Nie każdy krem CC sprawia, że skóra wygląda naturalnie, promiennie, a jednocześnie jest chroniona i nawilżana przez cały dzień. Krem CC Brush Up! Multi Fusion może okazać się przełomowym kosmetykiem. Kupisz go w Rossmannie za 36,99 zł.

Ten produkt łączy kilka funkcji w jednym - wyrównuje koloryt, nawilża, a także chroni skórę dzięki zawartości SPF30. Poza tym nie tworzy efektu maski, idealnie stapia się ze skórą, pozostawiając naturalne, satynowe wykończenie. Ukrywa też drobne niedoskonałości i przebarwienia oraz pozwala skórze oddychać.

Krem CC Brush Up! Multi Fusion doskonale sprawdzi się na co dzień - jest szybki w aplikacji, nie potrzebuje dodatkowych baz czy korektorów.

Krem CC Brush Up!, fot. materiały prasowe Rossmann

Jak stosować ten krem CC z Rossmanna, by uzyskać najlepszy efekt?

Krem CC to produkt typu "łatwo, szybko i efektownie" - jeśli jednak chcesz, by wyglądał na skórze perfekcyjnie, warto zastosować kilka prostych trików. Brush Up! Multi Fusion nie wymaga wielkiej filozofii, ale odpowiednie nałożenie potrafi zrobić różnicę.

Wskazówki:

Chociaż Krem CC Brush Up! Multi Fusion już sam w sobie ma właściwości nawilżające, nałóż pod spód ulubiony krem nawilżający. Nakładanie produktu zacznij od niewielkiej ilości, wielkości ziarenka grochu. Możesz stopniowo budować krycie, zależnie od upragnionego efektu. Krem CC Brush Up! Multi Fusion nakładaj palcami lub gąbeczką - dzięki temu lepiej wtopi się w cerę. Skup się na centralnej części twarzy - nałóż krem na czoło, nos, brodę i policzki, a następnie rozprowadź go na zewnątrz. Jeśli chcesz, by efekt był mocniejszy - dodaj więcej produktu tam, gdzie potrzebujesz. Możesz przypudrować ten krem CC w strefie T lub sięgnąć po mgiełkę utrwalającą.

Krem CC zamiast podkładu - zalety

Wiosną i latem twoja skóra potrzebuje oddechu - rezygnacja z podkładu może być więc dla niej czystą ulgą. Warto wtedy sięgnąć po lżejsze alternatywy - np. po krem CC.

Warto przerzucić się z podkładu na krem CC, ponieważ:

krem CC, taki jak Brush Up! Multi Fusion daje skórze to, co najważniejsze - naturalne krycie bez uczucia ciężkości,

daje skórze to, co najważniejsze - naturalne krycie bez uczucia ciężkości, podkład wymaga więcej czasu i większej precyzji, a krem CC rozprowadza się łatwo i szybko,

krem CC Brush Up! Multi Fusion nie tylko kryje, ale też nawilża i chroni przed słońcem,

lekka formuła kremu CC oznacza mniejsze prawdopodobieństwo rolowania i ważenia się makijażu,

podkłady często matują, a kremy CC dają świetliste, promienne wykończenie.

