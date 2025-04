Już nie raz przekonałyśmy się o tym, że warto śledzić promocje w Rossmannie. Ostatnio znalazłyśmy tam w dobrej cenie najlepszy na świecie tusz do rzęs, kosmetyki naturalne marki Hagi, a także ulubiony podkład wszystkich Polek, czyli kultowy już True Match od Loreal. Ciekawych promocji w Rossmannie jest jednak znacznie więcej. Nam szczególnie wpadł w oko pewien krem BB.

Krem BB Healthy Mix od Bourjois

Chodzi dokładnie o krem BB Healthy Mix od Bourjois. Produkt jest świetną alternatywą dla tradycyjnego podkładu. Od dawna jest prawdziwym hitem na Instagramie. Jeżeli jeszcze go nie testowałyście, to warto zaoszczędzić i kupić go właśnie teraz w promocji. Przeceniony jest aktualnie z 56,99 zł na 31,49 zł. To duża okazja.

Krem dostępny jest w trzech kolorach - jasnym, średnim i ciemnym. Wygładza twarz i zapewnia długotrwałe krycie, które można budować od lekkiego aż do średniego. Należy pamiętać jednak, że nie osiągniemy nim mocno kryjącego efektu. BB Healthy Mix to dobry wybór dla dziewczyn, którym zależy przede wszystkim na naturalnym, świeżym i lekko rozświetlonym looku.

Produkt przeznaczony jest do wszystkich typów cery. W przypadku cery tłustej konieczne jednak może być użycie pudru matującego, ponieważ BB ma działanie nawilżające i może powodować delikatnie świecenie twarzy. Na szczęście produkt dobrze współpracuje z innymi kosmetykami.

BB Healthy Mix zawiera witaminy A, C, E i B5. Dostępny jest w 30 ml tubce. Poza kremem BB w serii Healthy Mix znajdziemy również podkład, puder, korektor i bazę rozświetlającą.

