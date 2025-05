Lekkie formuły z filtrem SPF, subtelnym wykończeniem i pielęgnacyjnymi właściwościami coraz częściej wypierają cięższe podkłady. Jednym z produktów z tej kategorii jest ten krem BB dostępny w Hebe. To opcja dla osób, które chcą podkreślić naturalne piękno.

Krem BB na promocji w Hebe w cenie 34,99 zł

Wśród drogeryjnych kremów BB coraz trudniej znaleźć taki, który łączy funkcję ochronną i makijażową w jednej, lekkiej formule — szczególnie w przystępnej cenie. Krem BB Pierre René Glow Touch, dostępny teraz w Hebe za 34,99 zł, może okazać się idealnym produktem na letni sezon i spełnić te wymagania.

To kosmetyk stworzony z myślą o codziennej rutynie — szczególnie tej porannej, kiedy liczy się czas i wielozadaniowość. Delikatnie wyrównuje koloryt cery, wygładza jej strukturę i pozostawia świeże wykończenie. Formuła Pierre René Glow Touch dobrze współpracuje ze skórą, zamiast ją nadmiernie zakrywać. Dzięki obecności filtra SPF 50 krem może również pełnić funkcję ochrony przeciwsłonecznej — co jest szczególnie istotne latem, ale warto o tym pamiętać przez cały rok.

Pierre René Glow Touch ma kremowo-płynną konsystencję, która łatwo się rozprowadza. Można go nakładać palcami, pędzlem lub gąbeczką, a efekt końcowy pozostaje bardzo naturalny.

Krem BB Pierre Rene Glow Touch, fot. materiały prasowe Hebe

Ten krem BB z Hebe daje efekt glow

Krem BB Pierre René Glow Touch subtelnie poprawia wizualną kondycję skóry dzięki efektowi delikatnego rozświetlenia. To nie jest połysk jak po użyciu klasycznego rozświetlacza, lecz raczej miękkie odbicie światła, które sprawia, że cera wygląda na bardziej wypoczętą.

Rozświetlenie, które można uzyskać dzięki temu kremowi BB, jest subtelne, ale dobrze prezentuje się zwłaszcza na cerze zmęczonej lub poszarzałej, której brakuje blasku. To właśnie ten aspekt sprawia, że Glow Touch zyskuje popularność jako produkt przywracający twarzy świeżość bez zbędnego wysiłku.

Formuła tego kosmetyku została opracowana tak, by nie obciążać cery, nie zapychać porów i nie podkreślać nierówności czy suchości skóry. Krem nie zbiera się też w zagłębieniach twarzy. Nałożony cienką warstwą utrzymuje się na buzi przez większość dnia - bez potrzeby poprawek, co czyni go praktyczną opcją do pracy, na co dzień, a nawet w podróży.

Czy ten krem BB sprawdzi się każdemu?

Krem BB Pierre René Glow Touch to pielęgnacyjna formuła, która sprawdzi się u osób ceniących sobie naturalny efekt i komfort noszenia. Dzięki efektowi glow najlepiej odnajduje się na cerze normalnej, suchej lub mieszanej.

To produkt dla kobiet, które nie potrzebują pełnego krycia, ale chcą, by ich skóra wyglądała zdrowo — nawet bez intensywnego makijażu. Na cerze mieszanej może wymagać lekkiego przypudrowania w strefie T, ale sam w sobie nie powoduje nadmiernego uczucia lepkości.

Dużym plusem jest jego niekomedogenna formuła, co oznacza, że nie powinien zapychać porów, dlatego może być stosowany również przez osoby ze skórą skłonną do niedoskonałości. Produkt jest dobrze tolerowany przez osoby o cerze wrażliwej, choć — jak przy każdym nowym kosmetyku — warto zacząć od testu na małym fragmencie skóry.

