Kiedy nie masz ochoty na podkład, ale chcesz, by skóra wyglądała świeżo i promiennie, krem BB to najlepsze rozwiązanie. Ten z Rossmanna łączy lekkie krycie z pielęgnacyjnym działaniem dzięki zawartości oleju z awokado i masła shea. To idealna opcja na wiosnę i lato.

Krem BB z Rossmanna za 29,99 zł

Kremy BB cieszą się dużym uznaniem - szczególnie jako alternatywa dla podkładu w codziennym makijażu. BB Love Skin z Rossmanna wyróżnia się nie tylko pięknym kryciem, ale też ochroną przeciwsłoneczną i natłuszczająco-odżywczymi składnikami. Poza tym kosztuje tylko 29,99 zł.

Krem BB Love Skin to kosmetyk przeznaczony do codziennego wyrównania kolorytu skóry. Ma kompaktowy format (20 g) i lekką, kremową konsystencję. Ponadto zapewnia zminimalizowanie widoczności drobnych przebarwień czy niedoskonałości. Efekt na skórze jest lekki, bez intensywnego matu ani wyraźnego połysku.

Formuła BB Love Skin jest średnio gęsta i łatwa do rozprowadzania. Produkt nie zastyga natychmiast, można aplikować go zarówno palcami, jak i pędzlem czy gąbką.

Ten kosmetyk zawiera także filtr przeciwsłoneczny, co jest dodatkową funkcją ochronną w codziennej pielęgnacji. Co prawda, nie zastępuje pełnej ochrony SPF 30+ czy 50+, ale może być uzupełnieniem - szczególnie przy umiarkowanej ekspozycji na słońce.

Krem BB Love Skin, materiały prasowe Rossmann

Krem BB z masłem shea i olejem z awokado

W składzie kremu BB Love Skin znajdują się m.in. masło shea i olej z awokado. Te substancje są szeroko wykorzystywane w kosmetykach pielęgnacyjnych ze względu na ich właściwości natłuszczające i ochronne. Mają one za zadanie wspierać kondycję skóry, szczególnie tej, która jest skłonna do przesuszeń.

Masło shea

Masło shea tworzy na twarzy warstwę okluzyjną - ogranicza utratę wody z naskórka, dzięki czemu może wspierać odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Jest także źródłem kwasów tłuszczowych oraz naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak witamina E.

Masło shea może być szczególnie korzystne dla osób z suchą cerą lub osłabioną barierą hydrolipidową. Przy cerze tłustej czy problematycznej powinno być jednak stosowane ostrożnie. Może bowiem wykazywać komedogenny charakter.

Olej z awokado

Olej z awokado to emolient o wysokiej zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas oleinowy. W kosmetykach pełni funkcję odżywczą - wspiera elastyczność skóry i działa zmiękczająco.

Ten składnik jest też źródłem witamin A, D i E, które mają działanie antyoksydacyjne. Dobrze sprawdzi się więc w produktach dla cer suchych, dojrzałych i narażonych na działanie czynników zewnętrznych.

Połączenie masła shea i oleju z awokado nadaje kremowi BB Love Skin lekko natłuszczającą formułę, ale nadal przeznaczoną do codziennego użytku. Może być ona szczególnie korzystna w wiosenno-letniej pielęgnacji, kiedy bariera hydrolipidowa potrzebuje wsparcia i regeneracji.

Krem BB z Rossmanna - idealny na lato

Latem wiele osób rezygnuje z klasycznych podkładów na rzecz lżejszych formuł, które nie obciążają skóry i lepiej współpracują z wysokimi temperaturami. Krem BB Love Skin to produkt, który może być praktycznym wyborem na cieplejsze dni.

W okresie letnim istotne jest, by kosmetyk nie tworzył na skórze ciężkiej warstwy. Krem BB Love Skin posiada konsystencję, która łatwo się rozprowadza i szybko stapia się z cerą. Dzięki temu skóra zyskuje jednolity koloryt, ale bez nadmiernego uczucia lepkości.

Wykończenie tego kremu BB nie jest ani matowe, ani bardzo błyszczące - to satynowy efekt, który sprawdza się szczególnie dobrze w świetle dziennym. Poza tym, BB Love Skin występuje w lekkim opakowaniu - możesz zatem mieć ten produkt zawsze przy sobie i szybko zaaplikować w ciągu dnia - nawet bez użycia pędzla.

Ten kosmetyk zawiera filtr UVA/UVB, który uzupełnia codzienną ochronę przeciwsłoneczną - szczególnie istotną latem. Dodatkowo jego nawilżające składniki dbają o odpowiednią kondycję cery - bez przesuszeń i podrażnień.

