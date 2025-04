W ostatnim czasie coraz więcej osób szuka produktu, który połączy makijaż z pielęgnacją. Drogerie, w tym Hebe, oferują więc kremy BB, które mają być odpowiedzią na te potrzeby. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jeden z nich. Ten kosmetyk bazuje na naturalnych składnikach, zapewnia lekkie krycie i wykazuje kojące działanie dla skóry.

Reklama

Czy warto kupić ten krem BB na promocji w Hebe?

Promocja w Hebe na krem BB BeBio to świetna okazja. Może zainteresować szczególnie osoby poszukujące lekkiego kosmetyku na letni sezon. Jego cena jest obecnie obniżona o 16% - teraz kosmetyk kosztuje 23,49 zł.

Ten kosmetyk zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, które mają na celu nawilżenie, wygładzenie i poprawę elastyczności skóry. Ponadto krem BB ma delikatnie maskować drobne niedoskonałości. Dzięki zawartości pigmentów mineralnych, nada cerze zdrowego i promiennego wyglądu.

Krem BB BeBio ma też działanie matujące. Ogranicza więc on nadmierne wydzielanie sebum, co może być plusem dla osób z cerą mieszaną lub skłonną do błyszczenia w strefie T.

Biorąc pod uwagę skład, funkcję pielęgnacyjną i obecną promocję - zakup tego kosmetyku może być dobrą okazją do przetestowania wielozadaniowego produktu na co dzień.

Krem BB BeBio, fot. materiały prasowe Hebe

Krem BB z Hebe - składniki aktywne

To, co wyróżnia krem BB BeBio spośród wielu podobnych produktów, to jego bogata, a przy tym jednak wciąż naturalna formuła. Jego składniki aktywne delikatnie koloryzują skórę, ale też wpływają na jej dobrą kondycję.

Krem BB BeBio zawiera przede wszystkim:

kwas hialuronowy - przyciąga wodę i zatrzymuje ją w naskórku, dzięki czemu staje się ona miękka,

przyciąga wodę i zatrzymuje ją w naskórku, dzięki czemu staje się ona miękka, masło mango i masło shea - regenerują i łagodzą przesuszenia,

- regenerują i łagodzą przesuszenia, ekstrakt z młodego jęczmienia - działa przeciwutleniająco i łagodząco,

- działa przeciwutleniająco i łagodząco, olej arganowy i macadamia - koją skórę i zapobiegają utracie wody,

- koją skórę i zapobiegają utracie wody, pigmenty mineralne - wyrównują koloryt i zapewniają naturalne krycie bez efektu maski.

Co ważne, formuła tego kosmetyku zawiera składniki pochłaniające sebum, dzięki którym rozszerzone pory stają się mniej widoczne.

Jaki efekt na skórze daje ten krem BB?

To, czego najczęściej oczekujemy od kremu BB, to efektu zdrowo wyglądającej skóry, bez ciężkiego krycia i z naturalnym wykończeniem. Krem BB BeBio spełnia te wymagania. Dodatkowo, zapewnia pielęgnacyjne działanie, lekką teksturę i odrobinę korekty, które pozwalają czuć się komfortowo przez cały dzień.

Efekt na skórze po aplikacji kremu BB BeBio:

wyrównany koloryt bez efektu maski - mineralne pigmenty doskonale dopasowują się do odcienia skóry,

- mineralne pigmenty doskonale dopasowują się do odcienia skóry, subtelne rozświetlenie i świeżość - cera nabiera promiennego wyglądu,

- cera nabiera promiennego wyglądu, zmatowienie bez przesuszenia - wykończenie jest lekkie i satynowe,

- wykończenie jest lekkie i satynowe, wygładzenie i optyczne zmniejszenie porów - emolienty i oleje sprawiają, że cera staje się bardziej jednolita,

- emolienty i oleje sprawiają, że cera staje się bardziej jednolita, brak uczucia ciężkości - ten krem BB nie pozostawia tłustego filmu i nie roluje się.

Ten kosmetyk doskonale sprawdzi się dla osób, które nie lubią mocno kryjących podkładów, a wolą uzyskać efekt "make-up no make-up".

Czytaj także: