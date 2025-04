Od dobrego podkładu wymagamy odpowiedniego krycia i naturalnego, satynowego wykończenia, bez efektu maski. Jeśli szukasz fluidu na jesień, być może Lasting Finish od marki Rimmel okaże się dla ciebie idealny!

Za podkład zapłacisz teraz 20,99 złotych (jego regularna cena to 41,99 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Podkład doskonale kryje wszystkie przebarwienia i drobne krostki. Oprócz idealnego kamuflażu i nieskazitelnego wyglądu, nawilża i odżywia skórę - Lasting Finish od Rimmel to podkład i serum w jednym!

Podkład utrzymuje się na skórze aż do 25 godzin, nawet przy wysokich temperaturach i dużej wilgotności, a dodatek w składzie witaminy E chroni ją przed wolnymi rodnikami.

Podkład nakładaj gąbką do makijażu na nawilżoną kremem skórę. Jedna warstwa wystarczy, by zakryć wszystkie niedoskonałości - jeśli potrzebujesz mocniejszego krycia, z powodzeniem możesz zaaplikować kolejną warstwę.

Fluid jest wodoodporny, ale bardzo łatwo się zmywa zwykłym płynem do demakijażu. Nie podkreśla suchych skórek, nie wchodzi w załamania. Przeznaczony jest do skóry normalnej, tłustej i mieszanej, jeśli zależy ci na mocniejszym efekcie matującym, oprósz twarz pudrem, najlepiej pudrem bananowym od marki Bell.

Podkład dostępny jest w 6 kolorach: 010 Light Porcelain, 100 Ivory, 103 True Ivory, 200 Soft Beige, 201 Classic Beige, 203 True Beige, 303 True Nude. Większość ma w sobie beżowe, chłodne tony - wyjątkiem jest ten najjaśniejszy, w którym więcej jest różowych pigmentów.

Podkład polecają również wizażanki. Chwalą sobie jego świetne krycie i gęstą formułę, która błyskawicznie stapia się ze skórą.