Rozświetlający korektor powinien znaleźć się w każdej kosmetyczce. Nawet, jeśli nie zmagasz się na co dzień z cieniami i opuchlizną pod oczami, dodasz nim blasku i dodatkowo rozjaśnisz skórę już po nałożeniu podkładu.

Reklama

Jednym z najtańszych drogeryjnych korektorów jest Insta Glow od Miss Sporty. Teraz kupisz go jeszcze taniej! Zapłacisz za niego 7,29 złotych (jego regularna cena to 14,49 złotych). Dostępny jest w drogeriach Rossmann zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja obowiązuje do 1 do 15 września 2020 r.

Korektor Insta Glow Miss Sporty na wyprzedaży w Rossmannie

Korektor od marki Miss Sporty doskonale kamufluje cienie pod oczami i rozświetla spojrzenie. Ma lekką konsystencję, która doskonale stapia się ze skórą i współgra z każdym podkładem.

Korektor łatwo się aplikuje - aby wydobyć produkt, należy przekręcić opakowanie - na czubku pędzelka znajdzie się odpowiednia ilość korektora. Nakładaj go punktowo w miejsca, które chcesz rozjaśnić, a następnie wklep palcami.

Możesz nakładać go zarówno pod oczy, jak i na łuki brwiowe, czubek nosa i kości policzkowe, aby dodać skórze blasku i młodzieńczego wyglądu. Będzie doskonałą bazą pod rozświetlacze sypkie i w kremie. Polecamy go w duecie z rozświetlaczem Million Dollar Glow od marki Wibo. Jeśli chcesz, by korektor dłużej się trzymał, oprósz go pudrem np. bananowym pudrem od mark Bell.

Korektor dostępny jest w 2 kolorach: 001 Radiant Light i 002 Radiant Medium. Ten jaśniejszy doskonale sprawdzi się nawet dla bardzo jasnych karnacji. Jeśli polubisz się z linią Insta Glow od marki Miss Sporty do wyboru masz jeszcze bronzer, róże i puder.

Korektorem Insta Glow zachwycają się również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za efekt rozświetlający i wygodne opakowanie z pędzelkiem.

Skusiła się na niego podczas rossmannowej promocji. W sumie nie liczyłam na zbyt wiele, ponieważ nie bardzo lubiłam się z marką miss sporty, ale postanowiłam dać mu szansę i tu ku mojemu zaskoczeniu sprawdził się rewelacyjnie. Pięknie stapia się z podkładem, zakrywa sińce i oznaki zmęczenia pod oczami. Ładnie kryje można to krycie zbudować i póki co cały czas mi służy. Konsystencja jest również fajna, kolor 01 świetnie rozświetla, ale nie jest też to efekt szokujący, nie wysusza. W tym przedziale cenowym jest godny polecenia.

Właśnie skończyłam pierwsze opakowanie i myślę, że jeszcze do niego wrócę w przyszłości. Korektor kupiłam w Rossmannie na promocji -55%, więc wydałam na niego grosze, ale i bez promocji jego cena nie jest jakoś nadmiernie wygórowana. Posiadałam kolor 001, który jest dość jasny, ale w taki naturalny sposób (nie robi odwróconej pandy). Ładnie kryje i rozświetla. Nie ma problemu z aplikacją, przekręcając dół opakowania odpowiednia ilość produktu pojawia się na pędzelku. Opakowanie jak to Miss Sporty - urocze i plastikowe. Pewnie kupię go w przyszłości, bo dobrze się go stosuje i spełnia swoje zadanie.

Reklama

Więcej o najnowszych promocjach:

Ten tusz za 8 zł z Rossmanna daje efekt sztucznych rzęs

Ten podkład za 18 zł z Rossmanna to ulubieniec wszystkich Polek

Rossmann wyprzedaje podkłady dające modny efekt matu