Ilość kosmetyków dostępnych na rynku może przyprawić o zawrót głowy. Nic dziwnego, że w ferworze zakupów często zapominamy, jakie produkty są niezbędne naszej skórze oraz jak i kiedy je stosować.

Istnieje jednak złota zasada, której bezwględnie należy się trzymać - chodzi o prawidłową kolejność stosowania kosmetyków przy oczyszczaniu twarzy. Płyn do demakijażu, żel do mycia twarzy, tonik - właśnie tak to powinno wyglądać. Niestety, większość z nas nie stosuje się sztywno do tej reguły i... szkodzi swojej skórze. W czym tkwi największy błąd? W niezmywaniu płynu micelarnego.

Dlaczego płyn micelarny trzeba zmywać z twarzy?

Oczywiście, na kosmetycznym rynku dostępne są płyny micelarne z bardziej drażniącymi i łagodniejszymi dla skóry składnikami, ale niemal wszystkie zawierają surfaktanty, czyli substancje myjące. Oczywiście nie ma w ich obecności nic złego - bez nich nie radziłyby sobie ze swoim zadaniem - w końcu stosujemy je po to, żeby zmyć makijaż, nadmiar sebum i wszelkie zanieczyszczenia.

Jednak surfaktanty pozostawione na skórze mogą nie tylko ją podrażniać, ale także zatykać pory. A to prowadzi tylko do jednego - zaczerwienienia i wysypu niedoskonałości.

Dlaczego płyn micelarny należy zmywać a tonik nie?

Płyn micelarny służy wyłącznie do demakijażu. Dzięki obecności maleńkich cząsteczek, miceli, z łatwością zmywają tłuszcz i brud - wiele z nich jest w stanie poradzić sobie nawet z wodoodpornym make-upem.

Tonik natomiast ma za zadanie tonizować skórę i przywrócić jej neutralne pH, które płyny micelarne i żele zaburzają. Natychmiast po zastosowaniu cera odzyskuje równowagę i jest przygotowana na kolejny krok w pielęgnacji, czyli nawilżanie.

fot. Adobe Stock

Co z tego wynika? Że płyn micelarny nie może zastępować toniku. Nawet jeśli ten pierwszy zawiera wyłącznie delikatne składniki myjące, to nadal są to detergenty, które zaburzają naturalne pH skóry. Dlaczego? Ponieważ każdy surfaktant narusza warstwę ochronną skóry - po dokładnym demakijażu, należy przerwać jej działanie, czyli zmyć ją ze skóry.

Czym zmyć płyn micelarny z twarzy?

Wystarczy zwykła woda. Po dokładnym demakijażu płynem micelarnym, opłucz twarz wodą i dopiero później umyj żelem i przetrzyj tonikiem lub hydrolatem.

Możesz również zrezygnować z płynów micelarnych na rzecz np. olejowego oczyszczania twarzy, które również świetnie radzi sobie z demakijażem.

