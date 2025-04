Ten domowy tonik to ulga dla cery i portfela. Jest lekki, odświeżający i banalny w przygotowaniu

Domowy tonik z winogron i mięty to kosmetyk, który przygotujesz w kilka minut - bez sztucznych dodatków i konserwantów. Idealny do porannego odświeżenia skóry lub ukojenia cery podczas wieczornej pielęgnacji. Sprawdź, jak łatwo go zrobić.