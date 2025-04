Nadchodzący, jesienno-zimowy sezon to definitywny koniec matowych szminek. Czas sięgnąć po błyszczyki, które nadają niesamowitego połysku i powiększają optycznie usta.

Jednym z błyszczyków, który zbiera same pozytywne recenzje jest Lip Sensation od marki Wibo. Teraz kupisz go w promocyjnej cenie za 8,99 zł (jego regularna cena to 13,99 zł). Dostępny jest w drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Pośpiesz się! Promocja trwa tylko do 15 sierpnia 2020 r.

Błyszczyk Lip Sensation Wibo przeceniony w Rossmannie

Co w nim jest takiego wyjątkowego? W formule błyszczyka znajduje się odżywczy kwas hialuronowy, który nie tylko doskonale nawilża ale również wypełnia nierówności naskórka. Przy regularnym stosowaniu poprawia kondycję ust - stają się miękkie i gładkie.

Od razu po aplikacji czuć delikatne mrowienie, które znika po kilku minutach. Błyszczyk nadaje wargom zniewalający połysk i optycznie je powiększa. Dzięki wyjątkowej formule XXL stają się zmysłowe i sprężyste. Więcej plusów? Błyszczyk długo się trzyma na ustach i nie jest lepki.

Lip Sensation dostępny jest w 5 kolorach: 1 ciemny, brokatowy róż, 2 pastelowy jasny róż, 3 chłodny, brokatowy jasny róż, 4 ciepły beż, 5 chłodny beż. Wszystkie kolory doskonale nadają się do noszenia na co dzień.

Kobiety chwalą błyszczyk również za wygodny aplikator z delikatnego włosia, którym przyjemnie i miękko nakłada się błyszczyk. No i ten zapach! Słodko-owocowa woń sprawia, że używanie go to czysta przyjemność.

Jak nosić błyszczyk w nadchodzącym sezonie? Najlepiej w połączeniu z mocno rozświetlonymi policzkami np. rozświetlaczem Million Dollar Glow od Wibo i mocno wytuszowanymi rzęsami kultową maskarą marki PUPA.

Błyszczykiem zachwycają się również wizażanki.

Błyszczyk Wibo Lip Sensation mam w kolorze widocznym na zdjęciu, ale na ustach jest on przezroczysty z różowymi i mocno fioletowymi drobinkami. Wygląda bardzo delikatnie i świeżo, nadaje dziewczęcego looku. Jeśli chodzi o trwałość, to jest w porządku, po posiłku lub po paru godzinach schodzi, co jest normalne dla takiej formuły, ale zostawia śliczne drobinki na ustach. Nie wysusza ust i ma przyjemny zapach.

Ten błyszczyk to, co prawda stosunkowa nowość w mojej kosmetyczce nie mniej jednak jest godny uwagi. Wzięłam go całkowicie w ciemno, bo spodobał mi się kolor, a ja mam fioła niestety na punkcie brudnego różu na ustach, więc tym bardziej byłam zadowolona, że trafił mi się taki cudny egzemplarz. Na ustach jest bardzo lekki i niewyczuwalny wręcz. Dodam też, że nie klei się ani nie wysusza ust podczas noszenia. Przyjemnym atutem jest też jego owocowy zapach.

