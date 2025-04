Po kilku sezonach, w których królowały matowe i satynowe szminki wreszcie pora sięgnąć po coś, co nada naszym ustom niesamowitego blasku. Ta wiadomość z pewnością ucieszy posiadaczki wąskich i małych warg - nic tak optycznie ich nie powiększa jak błyszczyk.

Jednym z najlepszych drogeryjnych produktów jest błyszczyk H2O marki Lovely. Błyszczyk kosztuje teraz 9,79 zł (jego regularna cena to 14,49 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 30 września 2020 r.

Błyszczyk H2O marki Lovely zapewnia ustom ekstremalny połysk już po nałożeniu jednej warstwy. Wargi stają się pełniejsze i optycznie większe - stają się seksowne i wyraziste jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Mają gęstą, ale nie klejącą się konsystencję, która przetrwa na ustach dobrych kilka godzin. Można nosić go solo na niczym niepomalowane wargi albo podkreślić usta matową pomadką lub wypełnić konturówką - we wszystkich wersjach wygląda rewelacyjnie.

Błyszczyk dostępny jest w 7 kolorach - wszystkie utrzymane są w beżowo-brązowych i delikatnie różowych odcieniach. Niektóre z odcieni dodatkowo są wzbogacone błyszczącymi drobinkami. Pachnie słodko, waniliowo co dodatkowo uprzyjemnia jego używanie. Usta są nawilżone i pięknie się mienią, czego chcieć więcej?

Błyszczykiem zachwycają się również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za nielepiącą się formułę i piękne kolory, które pasują do wszystkich karnacji.

Nigdy nie lubiłam używać błyszczyków ze względu na lepką konsystencję i przyklejające się do ust włosy. Ten błyszczyk jest bardzo komfortowy w noszeniu. Super się nakłada, dzięki dużemu aplikatorowi. Posiada delikatne drobinki, usta wyglądają na pełniejsze. Za taką cenę hit.

Nigdy nie lubiłam używać błyszczyków ze względu na lepką konsystencję i przyklejające się do ust włosy. Ten błyszczyk jest bardzo komfortowy w noszeniu. Super się nakłada, dzięki dużemu aplikatorowi. Posiada delikatne drobinki, usta wyglądają na pełniejsze. Za taką cenę hit.