Na start właśnie tej promocji czekały tysiące kobiet! Kultowa już obniżka -55% dla członków Klubu Rossmann (lub -49% dla tych, którzy do niego nie należą) na minimum trzy kosmetyki do makijażu powraca w wielkim stylu! Gwarantujemy wam, że dzięki naszym podpowiedziom zakupy w drogerii będą zdecydowanie prostsze. Oto kosmetyki, na które koniecznie musicie zapolować!

Podkład RIMMEL Lasting Finish Breathable

Szukasz podkładu o ultralekkiej formule, który jest w stanie ukryć niedoskonałości? Te wymagania zdecydowanie spełni Lasting Finish Breathable marki Rimmel. Zapewnia bowiem efekt nieskazitelnej, niezwykle naturalnej cery. Nie zatyka porów, pozwala skórze swobodnie oddychać i jest odporny na pot i wilgoć.

Puder MAX FACTOR Creme Puff

Creme Puff marki Max Factor to kosmetyk do zadań specjalnych. Według nas, zasługuje na miano najlepszego drogeryjnego pudru matującego. Redukuje błyszczenie się cery, ale nie tworzy na niej efektu maski. Zawarte w nim malutkie cząsteczki odbijają światło, a my uzyskujemy subtelny blask. Czego chcieć więcej? :)

Tusz do rzęs BOURJOIS Volume Reveal Adjustable

Mascara Bourjois Volume Reveal Adjustable jest pierwszą maskarą, która umożliwia nałożenie na rzęsy kolejnych warstw tuszu bez demakijażu i grudek! Dla precyzyjnej aplikacji została wyposażona w lusterko z 3-krotnym zoomem, dzięki któremu dostrzec można nawet te rzęsy, które zwykle są niewidoczne. Szczoteczka o podwójnym rzędzie włosków o dwóch długościach pozwala pomalować rzęsy od nasady aż po same końce. Ergonomiczny kształt o podstawie trójkąta sprawia, że łatwo i stabilnie się nią trzyma w ręce.

Pogrubiający tusz do rzęs MAX FACTOR 2000 Calorie



Wodooporna mascara Max Factor 2000 Calorie nadaje piękny efekt potrójnej objętości. Jest odporna na ścieranie i odpowiednia dla osób noszących szkła kontaktowe i tych o wrażliwych oczach. Tradycyjna szczoteczka ułatwia nałożenie odpowiedniej ilości tuszu, a zawarte w nim polimery uelastyczniają i pielęgnują rzęsy.

Uwaga! Spieszcie się z jej zakupem, ponieważ wyprzedaje się w kilka chwil!

Rozświetlacz LOVELY Gold Highlighter

Kultowy rozświetlacz Lovely Gold Highlighter subtelnie rozjaśnia twarz, nie osypuje się i utrzymuje na twarzy przez ​wiele godzin. Daje efekt porównywalny do drogich kosmetyków, jest bardzo wydajny i sprawdza się również jako cień do powiek. Tego wyjątkowego kosmetyku wprost nie może zabraknąć w waszych kosmetyczkach!

Paleta cieni do powiek WIBO Neutral

Doskonała paleta cieni do oczu w naturalnych kolorach ziemi, dopasowanych do każdego typu urody. Znajdziemy w niej różnorodność formuł i barw - od matowych jasnych kolorów, po rozświetlające w tej samej gamie kolorystycznej, aż po czernie, grafity czy brązy matowe, jak i rozświetlające. Paleta Wibo Neutral idealnie sprawdzi się zarówno przy klasycznym, dziennym makijażu, jak i wieczorowym smoky eye.

Zestaw do makijażu ust - matowa pomadka w płynie i konturówka EVELINE Oh! My Lips

Oh! My Lips to świetny zestaw do makijażu ust: płynna matowa pomadka i konturówka w tym samym kolorze. Długotrwała, bogata w witaminę E formuła zapewnia ustom doskonałe krycie na wiele godzin oraz optymalny poziom nawilżenia. Wygodny aplikator gwarantuje równomierne rozprowadzenie pomadki, nadając makijażowi perfekcyjne, matowe wykończenie.