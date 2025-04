TARTE to pionierska w stosowaniu wysokowydajnych produktów naturalnych marka kosmetyczna z nowojorskim rodowodem. Od 2000 roku Maureen Kelly tworzy linie łatwych w użyciu i wydajnych kosmetyków, wielokrotnie testowanych i dostępnych w szerokiej gamie odcieni, by zapewnić kobietom jak najlepsze efekty. Dziś, wielokrotnie nagradzane formuły TARTE i ekologiczne opakowania dotarły do ponad 200 krajów i zostały docenione przez redaktorów, influencerów i celebrytów. Teraz kupimy je również w Polsce! Kosmetyki TARTE dostępne są na sephora.pl, a od 8 września znajdziecie je też stacjonarnie w wybranych drogeriach Sephora na terenie całego kraju.

Gdzie i kiedy wpadłaś na pomysł, by stworzyć TARTE cosmetics?

Stworzyłam TARTE ponad 20 lat temu w moim jednopokojowym mieszkaniu w Nowym Jorku! Szaleństwem jest mówić to na głos, czasami wydaje mi się, że dopiero wczoraj pakowałem pudełka do wysyłki w moim salonie.

Jaka misja przyświeca Twojej firmie?

Wierzymy przede wszystkim w wysoką jakość, naturalne składniki i dobre produkty. Dlaczego miałabyś wybierać? Nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o to, co nakładamy na swoją skórę. Ty też nie powinnaś!

Wielozadaniowy olejek z marakui TARTE

Co wyróżnia TARTE cosmetics?

W TARTE tworzymy produkty bez tego, co lubię nazywać “obrzydliwie złymi rzeczami”, czyli ftalanów, parabenów czy glutenu. W zamian za to, dodajemy do naszych kosmetyków tylko wyselekcjonowane naturalne składniki, które przynoszą najlepsze efekty. Niezależnie od tego, czy jest to glinka amazońska, która uspokaja skórę i zapewnia trwałość makijażu czy też nasz superodżywczy, nietłusty olej z marakui, możesz mieć pewność, że twój makijaż przetrwa każde wyzwanie dnia codziennego. Działamy też w duchu cruelty free, a około 85% naszych kosmetyków jest wegańskich.

Bestsellerowy korektor TARTE o mocno kryjącej formule

Jedną z Twoich największych pasji jest pomaganie społeczeństwu i tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Czy włączyłaś to przekonanie do modelu swojej firmy i kultury korporacyjnej?

Wybór, by nasza firma pozyskiwała składniki w duchu cruelty free oraz by znaczna część produktów była wegańska to nie jedyny sposób, w jaki chcemy przyczynić się do dbania o ludzi i środowisko. Starannie sprawdzamy, skąd pochodzą składniki używane do produkcji naszych kosmetyków, a następnie szukamy sposobów na wsparcie społeczności, które je wytwarzają. Marakuję i glinkę amazońską odkryłam w czasie podróży do Brazylii, dlatego też rozpoczęliśmy współpracę ze spółdzielniami w lasach deszczowych, by upewnić się, że te składniki zbierane są w zrównoważony sposób. Sfinansowaliśmy również utworzenie kobiecej spółdzielni zajmującej się zbieraniem marakui w Amazonii, zapewniając jednocześnie możliwości zatrudnienia!

Paleta cieni do powiek TARTE

Jesteś także założycielką i prezesem fundacji non-profit. Czym ona się zajmuje?

Od pierwszego dnia istnienia firmy chcemy dzielić się naszym sukcesem ze społecznością, to jest wpisane w DNA tarte. Marka zaczęła się rozwijać, więc w 2017 roku założyłyśmy heart to TARTE, fundację non-profit, która wspiera organizacje zajmujące się ważnymi, z naszego punktu widzenia, sprawami, takimi jak cyberprzemoc, ochrona środowiska i zwierząt, inicjatywy dotyczące zdrowia kobiet oraz równouprawnienie.

Życie to jednak nie tylko praca. Co lubisz robić w wolnym czasie?

Przede wszystkim uwielbiam spędzać go w rodzinnym gronie! W tym roku udało nam się dużo przebywać na plaży, było świetnie!

