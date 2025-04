Używanie toników, płynów do demakijażu, żeli do mycia twarzy i kremów to jedno. Równie ważne jest zafundowanie skórze twarzy od czasu do czasu zabiegu z użyciem odpowiedniej maseczki.

Maseczka do twarzy - co wybrać?



Na rynku dostępna jest cała gama produktów o najróżniejszych właściwościach. Skoncentrowane w niech składniki potrafią doskonale nawilżyć, zregenerować, odżywić i odmłodzić skórę w kilka minut! Niektóre z maseczek potrafią uporać się z przebarwieniami, inne są zastrzykiem witamin a jeszcze inne świetnie oczyszczają cerę. Warto powtarzać taki zabieg dwa razy w tygodniu. Na szczęście ta przyjemność naprawdę nie jest droga. Ceny maseczek zaczynają się od 2 zł.

