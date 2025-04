Zawsze byłyśmy zdania, że na dobre kosmetyki wcale nie trzeba wydawać fortuny. Wystarczy uważnie czytać listy składników, żeby przekonać się, że kremy, które kosztują 500 złotych często są gorsze od tych za 20 złotych.

Postanowiłyśmy zrobić mały rekonesans wśród tych najtańszych. Wybrałyśmy 6 kremów nawilżających, odżywczych i rozświetlających o dobrych składach, które nie kosztują więcej niż 25 złotych. Co więcej, najtańszy kosztuje 10 złotych i znajdziecie go jednym z dyskontów!

Co powinien zawierać dobry krem?

Nawilżanie to najlepsza broń w walce ze zmarszczkami. Kwas hialuronowy, gliceryna, kolagen i mocznik to świetnie nawadniające składniki. Dobrze, jeśli krem wzbogacony jest witaminami: C, A i E. Wtedy, poza porządną dawką odżywienia, dostajemy też tarczę przeciwstarzeniową.

W naszej galerii znajdziecie aż 5 kremów polskich marek i jeden dostępny w niemieckim dyskoncie. Świetnie nawilżają, rozświetlają i nadają się pod makijaż.