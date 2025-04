Świetne kosmetyki do makijażu możecie kupić w każdej popularnej drogerii. Trzeba tylko wiedzieć czego szukać. Aby pomóc wam w wyborze, stworzyłyśmy listę 11 genialnych produktów, których cena nie przekracza 20 zł. Zajrzyjcie do naszego zestawienia!

Kosmetyczne hity do 20 zł

Nasze zestawienie otwiera jeden z najlepszych korektorów do twarzy. Mowa oczywiście o Camouflage od Catrice. Ma kremową konsystencję, która gwarantuje wysokie krycie. Maskuje wszystkie niedoskonałości skóry i cienie pod oczami (pod oczy nakładam go tylko w kryzysowych sytuacjach, wolę lżejsze produkty, które dodatkowo rozświetlają skórę). Jest bardzo łatwy w aplikacji, długo utrzymuje się na skórze i jest niezwykle wydajny - przy codziennym stosowaniu wystarcza na ok. 6 miesięcy.

Kosmetyczny hit za 15 zł! Ten korektor nie ma sobie równych...

Kolejnymi produktami, na które warto zwrócić uwagę, są sypkie pudry. Na naszej liście znalazły się dwa hity - ryżowy Pierre Rene i bananowy Wibo. Obywa dają aksamitne wykończenie i utrzymują się na skórze przez wiele godzin.

Jeżeli szukacie idealnego rozświetlacza to również coś dla was mamy. Może nie znacie jeszcze diamentowego rozświetlacza w kamieniu Wibo oraz rozświetlacza do twarzy i ciała marki Bell Hypoallergenic? Koniecznie wypróbujcie! Będziecie zachwycone.

Co jeszcze znalazło się w naszej galerii? Zobaczcie same.

