Każdy nowy sezon to zupełnie nowe trendy i zupełnie nowe kolekcje do makijażu. W drogeriach i perfumeriach już na dobre zagościła wiosna, a my mogłyśmy wybrać najpiękniejsze produkty z limitowanych linii.

W naszym przeglądzie znajdziecie dwie niedrogie palety cieni do powiek w odcieniach złota i brązów - idealne do wykonania wiosennego smoky eyes. Obok nich rozświetlające perełki do konturowania twarzy, balsam BB do ust i policzków oraz lakier do paznokci nadający efekt waty cukrowej. Zapowiada się, że wiosna upłynie nam w bardzo słodkim i dziewczęcym klimacie!

