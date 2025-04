Kto powiedział, że na kosmetyki do makijażu musimy wydawać majątek? W popularnych drogeriach znajdują się marki o bardzo przystępnych cenach. Z ich oferty wybrałyśmy 10 kosmetyków, które przetestowałyśmy i które stały się naszymi hitami!

W naszej galerii znajdziecie piękną, kremową szminkę, świetnie kryjący korektor w 4 kolorach, róż do policzków, który doda świeżości każdej cerze, lakiery do paznokci w śmiesznie niskich cenach i doskonale kryjący podkład do twarzy. A może Wy macie jakieś propozycje, które dopisałybyśmy do listy tanich kosmetycznych hitów?

W naszej galerii znajdziecie 10 tanich hitów kosmetycznych: