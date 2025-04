Jeśli szukasz lekkiego, nawilżającego, a jednocześnie idealnego do tłustej cery kremu do twarzy w świetnej cenie, mamy dobrą wiadomość! Kultowy krem z Ziaji trafił na promocji. Teraz możesz go kupić taniej i zaopatrzyć się w solidne zapasy. Ten kosmetyk od lat cieszy się ogromną popularnością, bo jest lekki, pozostawia świeże uczucie na skórze i doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji.

Ziaja Ogórek na promocji: w Rossmanie za mniej niż 7 złotych

Krem Ziaja Ogórek to jeden z najbardziej znanych produktów tej marki, w szczególności jeśli chodzi o pielęgnację cery młodej, trądzikowej lub mieszanej bądź tłustej. Ma lekką formułę, która szybko się wchłania i nie obciąża skóry. Ekstrakt z ogórka intensywnie nawilża skórę, działa odświeżająco i delikatnie rozjaśnia cerę, pomagając przywrócić jej zdrowy blask. Dodatkowo krem pomaga redukować oznaki zmęczenia, dlatego jest idealnym wyborem na co dzień, jako towarzysz porannej pielęgnacji.

To doskonały wybór dla osób, które szukają niedrogiego, ale skutecznego kremu do codziennego stosowania. Sprawdzi się także jako krem pod makijaż.

Krem sam w sobie jest tani jak barszcz, bo kosztuje jedynie 9,49 zł, ale teraz w Rossmannie trwa promocja i możesz kupić go za jedyne 6,99 zł.

fot. Krem do cery tłustej w promocji/mat. prasowe

Jak dbać o tłustą cerę?

Tłusta skóra wymaga przede wszystkim dokładnego, ale jednocześnie delikatnego oczyszczania. Zbyt agresywne mycie może przynieść odwrotny efekt - skóra zacznie produkować jeszcze więcej sebum w odpowiedzi na nadmierne wysuszenie. Dobrze jest też trzymać się kolejności pielęgnacji twarzy i nie pomijać żadnego z etapów. Odpowiednio zaopiekowana skóra nie będzie nadmiernie przetłuszczać się w ciągu dnia.

Rano i wieczorem używaj delikatnych żeli lub pianek do mycia twarzy, które usuną nadmiar sebum i zanieczyszczenia, ale nie naruszą naturalnej bariery ochronnej skóry. Unikaj kosmetyków z alkoholem w składzie, bo dodatkowo wysuszysz skórę, co przyczyni się do większej produkcji seum.

Wybieraj lekkie kremy nawilżające - idealnie sprawdzą się te o żelowej, mlecznej lub wodnej konsystencji. Dobrym wyborem są kosmetyki z kwasem hialuronowym, aloesem, niacynamidem czy ekstraktem z zielonej herbaty, które nawilżają, a jednocześnie regulują pracę gruczołów łojowych.

