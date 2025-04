Nie ma co ukrywać – większość z nas decyduje się na zakup danego kosmetyku wierząc reklamie lub tzw. marketingowi szeptanemu, czyli temu, co sądzi przyjaciółka czy koleżanka z pracy. Tymczasem warto przekonać się zawsze na własnej skórze, jak działa dany produkt. Idealnym sposobem, aby poznać jakąś nowość – bez konieczności kupienia jej w ciemno – są testy konsumenckie.

Właśnie do takiego testu zaprosiliśmy fanki kolorowych powiek, oddając w ich ręce innowacyjne cienie The ONE od Oriflame. Zgodnie z obietnicą producenta to klucz do zbudowania jedwabistej głębi koloru na powiekach. Ich unikatowa konsystencja zmienia się w pudrową, więc można stosować ją, aby podkreślić kształt oczu lub osiągnąć totalny, wyrazisty look. Jeśli chcemy uwydatnić kształt oczu, należy aplikować cień opuszkiem palca począwszy od wewnętrznego kącika w kierunku zewnętrznym. Jeśli zaś chcemy, aby makijaż przykuwał uwagę intensywnością, należy rozprowadzić na powiekach kilka warstw kosmetyku. Tyle obietnic. A jakie są fakty? Pora oddać głos naszym testerkom.

Oto ich opinie:

"Najbardziej w kremowych cieniach do powiek marki Oriflame podoba mi się: bardzo szybka i łatwa aplikacja, z którą poradzi sobie każdy laik, to że produkt dobrze łączy się z innymi cieniami, a także tworzy dla nich wspaniałą bazę, fakt iż długo się utrzymują na powiekach (nawet tych z tendencją do szybkiego natłuszczania). Ponadto jest wydajny, ma idealną konsystencję i doskonałe nasycenie pigmentami. To wszystko powoduje, że używam kremowych cieni z ogromną przyjemnością i na pewno kupię inne kolory".

"Cienie Oriflame są super – naprawdę! Fajna konsystencja sprawia, że super się nakładają i myślę, że będą bardzo wydajne. Na powiece trzymają się znakomicie – cały dzień moje oko lśni ich blaskiem. Ogólnie cienie bardzo mi się podobają i będę ich używała dalej".

"Kremowe cienie do powiek Oriflame cenię przede wszystkim za trwałość – nawet bez użycia bazy pod cienie wytrzymują spokojnie 8 godzin w pracy i późniejszy dwugodzinny trening :) Kolory są również mocną stroną cieni: ciekawe, wielowymiarowe, dodające głębi spojrzeniu. Zdecydowanie polecam osobom aktywnym, którym zależy aby makijaż wykonany rano trzymał się nieskazitelnie cały dzień!".

"Kremowe cienie do powiek Oriflame spełniają moje oczekiwanie, jakie mam wobec kremowych cieni: dobrze się rozprowadzają i rozcierają, są trwałe, nie zbierają się w załamaniu powieki. Bardzo podoba mi się dobre napigmentowanie i kolorystyka cieni. Otrzymałam brąz i ciemny granat, które pięknie podkreślają błękitne oczy. Dziękuję za możliwość przetestowania tych cieni!".

"Cenie są bardzo trwałe, mocno napigmentowane, łatwe w aplikacji, nie rozmazują się. Mają piękne odcienie. Są dość wydajne. Jedyny mały minusik daję za to, że trudno się je zmywa, ale to też jednocześnie zaleta, bo są trwałe. Jestem bardzo zadowolona z tych cieni. Moja ocena to 5/5".

A teraz pora na kilka liczb, czyli opinie wyrażone cyframi*:

Dziewczyny używały cieni najczęściej codziennie (45% odpowiedzi) lub kilka razy w tygodniu (42,50%).

Czy są zadowolone z trwałości kremowych cieni do powiek Oriflame The ONE? Oczywiście! Potwierdza to 90% odpowiedzi "tak"!

Kremowa konsystencja produktu przypadła do gustu 90% testerek.

"Czy podoba Ci się wygląd opakowania?" – tu mamy pełne 100% odpowiedzi twierdzących.

Według prawie 70% dziewczyn cienie nie zbierają się w załamaniach.

9 na 10 testerek z chęcią poleciłoby cienie do powiek Oriflame The ONE swojej przyjaciółce.

* "Tak" – suma odpowiedzi "zdecydowanie tak", "tak" i "raczej tak".