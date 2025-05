Kosmetyki inspirowane zabiegami medycyny estetycznej zyskują coraz większą popularność – szczególnie jeśli można je wprowadzić do codziennej rutyny bez skomplikowanych urządzeń i wysokich kosztów. Jednym z takich produktów jest serum z mikroigłami z Hebe, które ma na celu poprawę jędrności skóry.

Serum z mikroigłami na promocji w Hebe za 23,99 zł

Serum Eveline Cosmetics Needless to przykład kosmetyku, który czerpie inspiracje z rozwiązań znanych ze świata medycyny estetycznej, ale w uproszczonej formie do codziennego użytku. W przeciwieństwie do klasycznych zabiegów nie wymaga żadnej specjalistycznej aplikacji — wystarczy włączyć je do wieczornego rytuału pielęgnacyjnego.

Zamiast ingerować w strukturę skóry, ten kosmetyk wykorzystuje technologię mikrokapsułek, które mają delikatnie aktywizować naskórek i poprawiać przyswajalność składników zawartych w formule. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób, które zauważają pierwsze oznaki zmęczenia skóry, utratę jędrności lub drobne linie.

Dzięki aktualnej promocji w Hebe serum można kupić za 23,99 zł zamiast 39,99 zł. To świetna okazja dla osób, które chcą przetestować produkt o bardziej „aktywnym” działaniu, bez obciążania budżetu. Sprawdzi się jako dodatkowy krok pomiędzy tonikiem a kremem.

Serum Eveline Needless, fot. materiały prasowe Hebe

Serum z mikroigłami — jak stosować?

Choć aplikacja serum Eveline Cosmetics Needless może wydawać się skomplikowana, nie różni się znacząco od innych produktów pielęgnacyjnych. Kluczowe jest jednak zachowanie regularności oraz odpowiednia kolejność w pielęgnacji.

To serum najlepiej stosować na oczyszczoną skórę, raz lub dwa razy dziennie — w zależności od potrzeb. Może być używane zarówno rano, jak i wieczorem, choć wieczorna aplikacja pozwala lepiej wykorzystać czas nocnej regeneracji skóry.

Krok po kroku:

Oczyść skórę – użyj łagodnego żelu lub pianki, by usunąć zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Użyj toniku – przywrócenie naturalnego pH skóry pomaga wchłanianiu aktywnych składników. Nałóż serum – niewielką ilość (1–2 pompki) rozprowadź na twarzy, omijając okolice oczu. Delikatnie wklep lub rozmasuj, wykonując ruchy od środka na zewnątrz. Zakończ pielęgnację kremem nawilżającym.

Składniki aktywne serum liftingującego Eveline Cosmetics Needless

Choć głównym wyróżnikiem serum Eveline Needless jest technologia mikroigieł, to nie ona jedna odpowiada za działanie kosmetyku. W jego składzie znajdziemy także składniki dobrze znane ze skuteczności w pielęgnacji skóry dojrzałej i zmęczonej.

Kwas poliglutaminowy (PGA)

PGA to silniejszy odpowiednik kwasu hialuronowego pod względem właściwości nawilżających. Odpowiada za intensywne nawodnienie skóry, poprawę jej elastyczności i zatrzymywanie wilgoci w głębszych warstwach naskórka. Działa także łagodząco i wspomaga funkcję ochronną bariery skórnej.

Czynniki wzrostu

W formule produktu zastosowano składniki naśladujące działanie naturalnych czynników wzrostu, które pobudzają komórki skóry do regeneracji. Wspierają produkcję kolagenu i elastyny, a także poprawiają strukturę naskórka — dzięki czemu może on wyglądać bardziej jędrnie i gładko.

Kompleks witamin w liposomach

Witaminy zamknięte w liposomalnych nośnikach są lepiej przyswajane przez skórę i mogą działać głębiej. W skład tego serum wchodzą m.in. witaminy A, C i E — o działaniu antyoksydacyjnym, rozświetlającym i wspierającym procesy odbudowy. To właśnie one odpowiadają za efekt wypoczętej skóry.

