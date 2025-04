Lovely to siostrzana marka Wibo, dedykowana przede wszystkim dziewczynom w wieku 20+. Proste, kolorowe opakowania z pewnością kojarzy każda kobieta - to jedna z najtańszych marek makijażowych w Rossmannie. Kilka dni temu w oko wpadła nam piękna paleta cieni do powiek.

Paleta cieni Miss Juicy od Lovely w Rossmannie

Paleta składa się z 12 cieni do powiek. W większość z nich to matowe cienie, 3 z nich są foliowe - to takie, które błyszczą jeszcze bardziej niż metaliczne i dają się nakładać również na mokro.

Kolory? Odważne - malinowy róż, 2 odcienie zieleni, koralowy, pomarańczowy, czerwony i słoneczny żółty. Dla uspokojenia jest jasny i ciemny beż. Paleta jest piękna - fakt. Ale jak wykonać nią makijaż?

Cienie w palecie są dobrze napigmentowane i świetnie się blendują. Najlepiej nakładać je pacynką - uzyskasz wtedy najintensywniejszy kolor. Paleta kosztuje 27,99 złotych.

Jak wykonać makijaż cieniami Miss Juicy Lovely?

Już sam fakt, że kupiłaś tę paletę świadczy o tym, że kochasz kolory i że nosisz je na co dzień. Jednym z najważniejszych trendów w wiosennym makijażu na 2020 rok są powieki pomalowane na jeden kolor. Hitem jest róż i zieleń. Do roztarcia koloru w załamaniu powieki użyj tylko jednego, najjaśniejszego cienia.

Jeśli taki makijaż jest dla ciebie zbyt odważny, a jesteś z jakiś powodów szczęśliwą posiadaczką tej palety, sięgnij po cieniutki pędzelek i namaluj nim kreskę nad górną powieką. W kąciki możesz nałożyć foliowe złoto, które pięknie rozświetli spojrzenie.

Poza tą wersją, w najnowszej kolekcji znajdziesz jeszcze jedną paletę - równie kolorową, ale utrzymaną w nieco innych odcieniach. „Call my crazy" składa się z 16 cieni (kosztuje 31,99 zł) i są to głównie róże i brązy z dodatkiem butelkowej zieleni i morskiego błękitu.

