Perfekcyjnie wykonturowane brwi to najlepsza oprawa dla oka. Niestety, nie każda z nas może pochwalić się ich idealnym, naturalnym kształtem. Pod ręką zawsze warto mieć kredkę, która pozwoli natychmiast skorygować ich wygląd.

Jedną z najlepszych i najtańszych kredek, dostępnych w popularnych drogeriach, jest kredka Brows Creator od marki Lovely. Kupisz ją teraz za jedyne 5,49 zł (jej regularna cena to 10,99 zł). Dostępna jest we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Kredka do brwi Brows Creator Pencil Lovely w mega promocji w Rossmannie

Kredka marki Lovely ma wodoodporną formułę, która zapewnia niezwykle trwały makijaż. Niestraszny jej upał i deszcz - w nienagannym stanie potrafi przetrwać nawet 12 godzin.

Kredka jest dobrze napigmentowana i świetnie kryje. Jej innowacyjna, świetnie wyprofilowana końcówka pozwala perfekcyjnie wymodelować kształt brwi i uzupełnić ubytki między włoskami.

Formuła kredki jest nieco woskowa, dzięki czemu lekko ujarzmia włoski. Bardzo wygodne jest samo jej używanie - jest wykręcana, co bardzo ułatwia i przyśpiesza makijaż.

Kredka dostępna jest w 3 kolorach: 1 jasnobrązowym (ciepłym), 2 ciemnobrązowym (chłodny) i 3 ciemnobrązowym (ciepłym). Wszystkie są bardzo naturalne i pasują do niemal wszystkich karnacji.

Kredkę polecają również wizażanki. Doceniają ją za kolorystykę i za ujarzmienie włosków, dzięki woskom w składzie.

Kredkę kupiłam w ciemno, była w promocji i postanowiłam wypróbować. Nie żałuję. Niestety nie zostałam obdarzona gęstymi brwiami więc kredki do brwi to kosmetyk nr 1 w mojej kosmetyczce. Kredka bardzo wygodna, wykręcana (tylko takie kupuję) dobrze się zamyka, nie otworzy się przypadkowo. Posiada ciekawy kształt, który ułatwia obrys brwi (cienko lub grubo). Używam odcienia nr 2 jest to ciemny brąz, dobrze napigmentowana. Jak dla mnie świetna. Długo się utrzymuje, nie rozmazuje się przy przypadkowym dotknięciu, nie spływa w czasie deszczu. Kosztuje naprawdę niewiele.

Kredkę kupiłam, ponieważ bardzo spodobał mi się jej kolor oraz kształt. Posiadam numerek 2 i idealnie stapia się on z moim naturalnym kolorem brwi. Kredka jest bardzo dobrze napigmentowana, dosyć miękka, więc łatwo ją wczesać w brew. Jeśli chodzi o wodoodporność, to nie sprawdzałam tego, aczkolwiek trzyma się świetnie cały dzień bez poprawek i rozmazywania. Wydajna, wystarczyła mi na kilka miesięcy. Przystępna cenowo, nawet bez promocji. Zakupiłam już kolejną.

