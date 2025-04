Jeśli twój tusz nie radzi sobie z pogrubieniem i wydłużeniem rzęs, to nie wyrzucaj go do kosza. Sięgnij po bazę, która nie tylko sprawi, że tusz będzie wyglądał lepiej, ale również z każdym aplikacją wzmocni i pogrubi włoski.

Hitem Instagrama jest baza do rzęs Volume Booster Lash Primer od marki Essence. Teraz kupisz ją za 11,99 złotych w Drogeriach Natura (stacjonarnie i online).

Baza pod tusz Volume Booster Lash Primer od Essence na wyprzedaży

Baza stymuluje wzrost rzęs i odżywia je, dzięki specjalnej formule wzbogaconej w składniki odżywcze, takie jak: masło z mango, które doskonale nawilża, uelastycznia i regeneruje włoski oraz olej acai, który wzmacnia rzęsy i zapobiega ich wypadaniu.

Baza ma białą, kremową konsystencję, która szybko wysycha i staje się przeźroczysta. Od razu po jej nałożeniu można pomalować rzęsy wybranym tuszem. Baza nie tylko sprawia, że będzie dłużej się trzymał, ale również zintensyfikuje jego działanie - rzęsy natychmiast stają się grubsze i bardziej podkręcone bez sklejania. Ma zgrabną, małą szczoteczkę, która dociera do wszystkich włosków.

Baza ma jeszcze jeden plus - nadaje się nawet dla wrażliwych oczu. I do tego przepięknie pachnie mango! To idealny kosmetyk na lato.

Nasze opinie potwierdzają również Wizażanki:

Bazę zakupiłam, widząc jej recenzje na yt. Zakochałam się w niej od pierwszego użycia. Nałożona przed tuszem, pogrubia rzęsy i bardzo wydłuża. Zdecydowanie kupię następne opakowanie, gdy to się skończy.

Zdecydowałam się na zakup tej bazy Volume Booster z marki Essence po obejrzeniu recenzji na YouTube. Jak zobaczyłam jaki efekt daje ta baza, zapragnęłam też mieć takie rzęsy. Popędziłam do Drogerii Natura i dopiero w trzeciej z kolei ją dostałam. To też o czymś świadczy. Produkt zawiera olejek z jagód acai, ekstrakt z brzoskwini oraz witaminę E. Ma silikonową szczoteczkę i idealnie rozczesuje rzęsy przed nałożeniem tuszu. Nadaje rzęsom biały kolor pogrubiając i wydłużając je. Dla mnie sprawdza się idealnie i dzięki tej bazie pod tusz, moje rzęsy wyglądają cudownie.

Jak stosować bazę pod tusz?

Wystarczy pomalować nią rzęsy tak jak zwykłym tuszem i odczekać kilka sekund, aż wyschnie. Potem można nakładać dowolną, wybraną przez siebie maskarę.

Dzięki bazie, tusz łatwiej i przyjemniej się aplikuje, bez tworzenia się grudek i bez sklejania włosków. Rzęsy zyskują zdrowy blask i stają się bardziej sprężyste. Bazy możesz również używać samodzielnie, jeśli zależy ci na bardzo naturalnym efekcie.

