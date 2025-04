szybki makijaż w 5 minut

fot. Fotolia

Reklama

Makijaż dzienny w 5 minut

Jako pielęgnację zastosuj krem BB. Jest to kosmetyk wielozadaniowy, który odżywi i nawilży twoją skórę, delikatnie wyrówna jej koloryt, a także ochroni ją przed szkodliwymi promieniami UV, dzięki zawartym w nim filtrom.

Rzęsy podkreśl maskarą albo użyj jedynie zalotki. Uśmiechnij się – na najbardziej wystającą część policzków, nałóż róż w kremie w żywym kolorze. To nada twojej twarzy młodzieńczego wyglądu. Usta muśnij błyszczykiem. I gotowe!

Polecamy: Dzienny makijaż w brązach - krok po kroku

Reklama

Szybki makijaż wieczorowy

A co jeśli do wieczornego wyjścia z przyjaciółmi pozostało niewiele czasu? Na twarz nałóż podkład zmieszany z kroplą bazy rozświetlającej. Uzyskasz dzięki temu naturalny efekt, a twoja skóra przez cały wieczór będzie emanować blaskiem.

Jeśli jednak masz cerę mieszaną z tendencją do błyszczenia się w strefie T (czoło, nos, broda) zastosuj puder w kompakcie. Nałóż go na twarz suchą gąbką lub pędzlem do podkładu, zaczynając od środka twarzy na zewnątrz, a uzyskasz rezultat nieskazitelnej i wygładzonej skóry nawet przez piętnaście godzin.

Aby nadać spojrzeniu tajemniczości, wykonaj w szybki i łatwy sposób tzw. przydymione oko. Zagęść linię rzęs miękką, roztartą kredką. Za pomocą aplikatora lub po prostu opuszka palca na powiekę nałóż cień w kremie, np. granatowy lub antracytowy. Następnie rozetrzyj go ku górze i w kierunku kącika zewnętrznego – dzięki temu uzyskasz efekt tzw. kociego oka. Delikatną smugą zaznacz także dolną powiekę.

Pamiętaj, aby najmocniejszy akcent kolorystyczny znajdował się przy linii rzęs!

Dokładnie wytuszuj rzęsy maskarą. Na szczyt kości policzkowych nałóż róż, a na usta pomadkę. Aby makijaż ust był trwalszy możesz zaznaczyć usta konturówką, a następnie nałożyć na nie bezbarwny błyszczyk. Voila!

Polecamy: Paryski makijaż krok po kroku

Autor: Dominika Meller, makijażystka Douglas