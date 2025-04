Największe zagrożenia i przeciwwskazania do noszenia sztucznych rzęs

Przeciwwskazania do noszenia sztucznych rzęs, to między innymi: alergia na klej, choroby oczu (zapalenie spojówek, jaskra), przechodzenie chemioterapii i niedawno przebyte infekcje w obrębie oka. Żeby zminimalizować skutki uboczne doklejania i noszenia sztucznych rzęs, zawsze wybieraj specjalistów do wykonania zabiegu, wykonaj próbę uczuleniową, oraz przestrzegaj zasad higieny.