Jeszce kilka lat temu, piegi były naszym największym kompleksem. Większość z nas skutecznie ukrywała brązowe plamki pod grubą warstwą podkładu i korektora. Uparcie szukałyśmy też kremów, które miały zmniejszyć ich widoczność i poddawałyśmy się w gabinetach zabiegom rozjaśniającym. Ale te czasy już za nami. Teraz twarz „nakrapiana słońcem” budzi zachwyt i jest uważana za największy atut. Wizażyści również je docenili i zaczęli wyraźnie podkreślać urocze kropki na nosie i policzkach. Obecnie są jednym z największych trendów w makijażu.

Niektóre z nas dostały je w spadku po rodzicach, u innych piegi są efektem dłuższej ekspozycji na słońce i po czasie znikają. Co w przypadku, jeśli chcesz cieszyć się ich pięknem cały czas? Są na to sposoby. Poznaj 5 sprawdzonych metod, dzięki którym wyczarujesz naturalnie wyglądające piegi, które przetrwają cały dzień.

Na fali rosnącego trendu na #fakefreckles wiele marek kosmetycznych wypuściło na rynek specjalne produkty przeznaczone do rysowania piegów. Bestsellerem w tej kategorii jest pisak marki Freck. To absolutny hit wśród Internautek. Daje naturalny, trwały efekt i jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy namalować kilka kropek na skórze (ważne, aby stosować produkt jako wykończenie makijażu), chwilę odczekać, aby żel lekko wysechł, a następnie delikatnie opuszkiem dotknąć plamek. Taki zabieg delikatnie je rozmyje i piegi będą wyglądać, jakbyś była ich szczęśliwą posiadaczką od lat.

fot. Pisak do rysowania piegów Freck The Original Freckle, cena ok. 169 zł/materiały prasowe (shopaholicdolls.com)

Innym sposobem na malowanie sztucznych piegów jest brązowy eyeliner w żelu. Postaw małe stempelki i chwilę odczekaj. Kolor dopasuj do odcienia swojej skóry — nie może być zbyt ciemny ani za jasny. Nie rysuj piegów symetrycznie. Te naturalne mają to do siebie, że są nieregularne, są nierównomiernie rozmieszczone i różnią się kolorem. Jedne są bardziej intensywne, inne mniej.

Henna, którą do tej pory wykorzystywałyśmy do farbowania włosów i podkreślenia brwi, przyda się również, gdy zamarzymy o uroczych piegach na nosie. To prosty i tani sposób, a efekty utrzymują się nawet do dwóch tygodni. Jak to zrobić? Przygotuj hennę, a następnie za pomocą wykałaczki lub patyczka namaluj skupisko kropek. Poczekaj aż wyschnie, a następnie przemyj je zwilżonym wacikiem. Pamiętaj, że im dłużej będziesz trzymać preparat na skórze, tym efekt będzie mocniejszy. Przed zabiegiem zrób peeling i wykonaj próbę uczuleniową.

Malowanie piegów za pomocą sprayu na odrosty Loreal Magic Retouch, wymyśliły dziewczyny na TikToku. Wystarczy rozpylić produkt na twarzy i gotowe. Trudność polega natomiast na określeniu odpowiedniej siły nacisku oraz ustaleniu dobrej odległości. Warto wcześniej poćwiczyć na kartce i wykonać próbę uczuleniową. Jak to zrobić, zobacz na krótkim video poniżej:

Jeśli chcesz, żeby piegi zdobiły twój nos i policzki znacznie dłużej niż dwa tygodnie, możesz zdecydować się na makijaż permanentny. Zabieg cieszy się coraz większą popularnością i coraz więcej gabinetów ma go w swojej ofercie. Ceny zabiegu zaczynają się od 500 zł, a efekt może utrzymywać się nawet do 18 miesięcy.

