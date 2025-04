Oczyszczanie twarzy to podstawa codziennej pielęgnacji. Do tej pory potrzebne były Wam do tego dłonie, żel do mycia i woda. Dobrze, że nie tylko technologia na rynku elektronicznym idzie do przodu. Przedstawiamy Wam szczoteczki soniczne, które zrewolucjonizowały zabieg oczyszczania twarzy!

Działanie szczoteczki sonicznej

Co jest w nich takiego wyjątkowego? Po pierwsze, usuwają niemal 100 % zanieczyszczeń - w zależności od modelu oczyszczają do 6 razy lepiej niż metoda tradycyjna. Pomyślicie, że pewnie przez to nie nadają się do pielęgnacji skóry wrażliwej. Nic bardziej mylnego - szczoteczki mają tak miękkie włosie, że nadają się nawet dla osób z atopową skórą. Metoda soniczna wykorzystuje opatentowaną częstotliwość fal dźwiękowych wykonując ponad 300 ruchów oscylacyjnych w przód i w tył na sekundę.

Możecie wybierać spośród kilku rodzajów szczoteczek - dobieracie je do rodzaju skóry. Szczoteczki najczęściej posiadają dwie prędkości i są wodoodporne.

Zalety oczyszczania twarzy szczoteczką soniczną

Zwiększają wchłanianie się kremów i pomagają pozbyć się martwych komórek naskórka. Co więcej, zmniejszają widoczność zmarszczek już po kilku tygodniach stosowania. Skóra twarzy jest świetnie oczyszczona, dzięki czemu pory ulegają zmniejszeniu a skóra wygląda zdrowiej.

Jak wspomóc oczyszczanie twarzy metodą soniczną

Działanie szczoteczki możecie wspomóc specjalnym żelem oczyszczającym. Takie kosmetyki nie zawierają parabenów i posiadają neutralny poziom pH. Ich unikalna formuła przystosowana jest do codziennego stosowania.

