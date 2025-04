Zastanawiasz się, czy to w ogóle możliwe, żeby zlikwidować przebarwienia skóry i zminimalizować pory? Okazuje się, że tak! Teraz i ty możesz cieszyć się piękną cerą. Szwedzka firma FOREO wprowadziła właśnie na rynek rewolucyjne urządzenie do pielęgnacji twarzy - LUNA™.

Szczoteczka Foreo - kilka słów wstępu

Miałam okazję testować szczoteczkę do cery wrażliwej. Mam naczynkową cerę i u mnie sprawdziła się idealnie. Cera po jej użyciu jest niesamowicie gładka i miękka. Widać wyraźnie mniejszą ilość niedoskonałości i mam wrażenie, że serum i krem lepiej się wchłania. Bardzo doceniam to, że szczoteczka jest wodoodporna i można jej używać pod prysznicem lub w kąpieli. To duża wygoda.

Niektóre kobiety obawiają się, że delikatna i cienka skóra nie jest stworzona do oczyszczania sonicznego. Foreo naprawdę nie podrażnia skóry, a pozostawia ją niezwykle delikatną. Do mycia twarzy używam również żeli Foreo - mają w 95% składniki pochodzenia naturalnego, nie zawierają silikonów, alkoholu i oleju mineralnego. A do tego pięknie pachną!

Szczoteczka Foreo - opinia

To co da się zaobserwować niemal od razu to, że pozostawia skórę gładszą i napiętą. Przy dłuższym używaniu minimalizuje pory oraz przebarwienia, dzięki czemu cera robi się jednolita. Dodatkowo zestaw LUNA oferuje funkcję anti-aging - to wyróżnia ją od podobnych produktów na rynku. Funkcja anti-aging masuje twarz za pomocą pulsacji ujędrniając cerę, a nawet likwidując opuchliznę. Po paru miesiącach zaobserwujecie, że wygładza pierwsze zmarszczki i spowalnia proces starzenia się.

Szczoteczka Foreo - czy warto kupić?

Zdecydowanie tak. Szczoteczka na pewno na stałe zagości w mojej łazience. Już teraz mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie bez niej codziennej pielęgnacji. Bardzo doceniam piękny design i to, że szczotkę można ładować raz na 7 miesięcy!

Dobroczynna moc fali sonicznych

Tajemnica działania LUNA™ tkwi w opatentowanej technologii sonicznej T-Sonic™. Urządzenie przenosi na powierzchnię skóry do 8000 delikatnych pulsacji na minutę, dzięki czemu stymuluje składniki aktywne, zawarte w kremach i żelach sprawiając, że wnikają one głębiej. Wreszcie twoja pielęgnacja stanie się skuteczna, a cera dokładnie oczyszczona nie tylko z pozostałości makijażu, ale też ze wszelkich zanieczyszczeń!

Dopasowane do rodzaju skóry

Szczoteczka do oczyszczania i pielęgnacji skóry posiada ponad 1000 delikatnych, elastycznych wypustek. Grubsze zostały zaprojektowane do cery tłustej, natomiast cieńsze przeznaczone są dla skóry wrażliwej oraz normalnej. LUNA™ występuje w trzech wersjach, odpowiednio dopasowanych do rodzaju skóry.

Poszczególne modele urządzenia różnią się więc powierzchnią inaczej ułożonych wypustek silikonowych, dzięki czemu każdy może znaleźć rozwiązanie dla siebie i zadbać o zdrową i piękną cerę. Jaka wersja urządzenia będzie najlepsza dla twojej skóry twarzy?



LUNA™ dla cery wyjątkowo wrażliwej, wrażliwej, a także normalnej i mieszanej. Dostępna w 3 kolorach: białym, różowym oraz niebieskim. Orientacyjna cena produktu: 719 zł.

Dostępna w 3 kolorach: białym, różowym oraz niebieskim. Orientacyjna cena produktu: 719 zł. LUNA™ for MEN w kolorze czarnym dla mężczyzn , polecany szczególnie przed goleniem. Pomaga usunąć stary naskórek, ale jednocześnie zapobiega podrażnieniu i wrastaniu włosków. Orientacyjna cena produktu: 719 zł.

, polecany szczególnie przed goleniem. Pomaga usunąć stary naskórek, ale jednocześnie zapobiega podrażnieniu i wrastaniu włosków. Orientacyjna cena produktu: 719 zł. LUNA™ mini dostosowane do młodej skóry, zalecany do 25 roku życia. Dokładnie oczyszcza i pielęgnuje każdy rodzaj cery. Orientacyjna cena produktu: 499 zł.

Firma FOREO dodatkowo stworzyła serię kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy, przystosowaną do jednoczesnego użytku z urządzeniami LUNA™. Specjalna formuła oraz kombinacja nowych składników gwarantują pełne odżywienie, dokładne oczyszczenie i zdrowy wygląd skóry.

Jakie produkty mamy do wyboru?

Płyn do mycia twarzy na dzień, na bazie pobudzającego, rozświetlającego jogurtu. Orientacyjna cena produktu: 124,90 zł.

Płyn do mycia twarzy na noc w formie topniejącego żelu. Orientacyjna cena produktu: 149,90 zł.

Oczyszczający płyn do mycia twarzy for MEN – rewitalizujący żel do codziennego użytku. Orientacyjna cena produktu: 124,90 zł.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach odwiedź stronę: www.foreo.com oraz www.facebook.com. Urządzenia LUNA™, a także kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy FOREO możecie kupić wyłącznie w Perfumeriach Douglas.