Piękna, młoda i czysta skóra to marzenie każdej kobiety. Chcemy zatrzymać czas, zatuszować oznaki starzenia, pozbyć się przebarwień i niedoskonałości. To dlatego stosujemy różne kremy, żele do pielęgnacji cery, maseczki i toniki. Philips stworzył szczoteczkę VisaPure Advanced z trzema wymiennymi końcówkami, dzięki którym w prosty i przyjemny sposób możesz zadbać o swoją skórę. Urządzenie skutecznie czyści i masuje twarz. Dodatkowo specjalna końcówka, wykonana z chłodnego materiału, daje ulgę zmęczonym oczom.

Sprawdź, jak szczoteczkę Philips VisaPure Advanced oceniają laureatki naszego konkursu.

Reklama

Oczyszczenie skóry

Laureatki doceniły urządzenie przede wszystkim za końcówkę do czyszczenia skóry. Kobiety były zachwycone tym, że już po pierwszym użyciu ich cera była bardziej jędrna, pozbawiona niedoskonałości i przebarwień. Dodatkowo użytkowniczki podkreślały, że skóra wyglądała na młodszą i mniej zmęczoną. Dużym plusem okazała się też możliwość stosowania szczoteczki razem z ulubionym żelem do mycia twarzy. Kobiety jednogłośnie dostrzegały, że cera stała się promienista, bez zaczerwień i nieczystości.

Po kilku dniach używania VisaPure zauważyłam wyrównanie kolorytu skóry twarzy. Po tygodniu widoczne było zmniejszenie porów i lepsze oczyszczanie zaskórników, które stały się mniej widoczne. Moim problemem była zanieczyszczona i trudna do pielęgnacji skóra wokół skrzydełek nosa. VisaPure sprawiła, że ta partia mojej twarzy już nie jest problematyczna!

Pani Paulina B. z Pleszewa

Szczoteczkę stosowałam z ulubioną pianką do mycia. Końcówka ta zapewniła mi dogłębne oczyszczenie skóry oraz delikatny masaż. Moja twarz, po prawie dwutygodniowym, regularnym stosowaniu wygląda zdecydowanie lepiej. Jest gładka, miękka, pozbyłam się widocznych suchych skórek, a i moja strefa T zdecydowanie mniej się przetłuszcza. Przez ten czas zauważyłam też, że na mojej skórze pojawia się wyraźnie mniej przykrych niespodzianek w postaci krostek i zaskórników. Przebarwienia potrądzikowe i rozszerzone pory są mniej widoczne. Dopiero teraz moja skóra jest naprawdę oczyszczona i czuję, że wreszcie oddycha.

Pani Weronika K. z Krasnystawu

Philips VisaPure Advanced to urządzenie które powinna mieć każda kobieta, to relaks i piękno w czystej postaci. Będąc posiadaczką szczoteczki (innej firmy) z wielkim zainteresowaniem sprawdziłam działanie końcówki oczyszczającej. Efekt był więcej niż zadowalający - cera oczyszczona, gładka, promienna, pobudzona do dalszej pielęgnacji.

Pani Agnieszka O. z Białegostoku

Nie potrzebuję już takiej ilości makijażu, ponieważ koloryt cery zdecydowanie się poprawił, jest gładka i miękka. Nawet gdy śpię tylko kilka godzin to wyglądam na wypoczętą. Kiedy nakładam makijaż po oczyszczeniu, a zawsze daję krem jako podkład pod fluid, zdecydowanie szybciej i lepiej się wchłania, a skóra promienieje. Nie muszę poprawiać jej różem na policzki.

Pani Katarzyna Sz. z Kędzierzyna - Koźla



Masaż rewitalizujący

Niezastąpiona okazała się końcówka do masażu rewitalizującego, wykorzystująca technikę Petrissage. To dzięki niej nawet w domu możesz zafundować sobie relaks, niczym w SPA. Użytkowniczkom szczególnie do gustu przypadła końcówka składająca się z 5 specjalnie wyprofilowanych kuleczek, które sprawiają wrażenie masażu 750 opuszkami palców. Wszystkie laureatki podkreślały, że ich skóra stała się rozluźniona, wydawała się młodsza, bardziej świeża, pozbawiona zmęczenia i niedoskonałości. Korzystanie z Philips VisaPure Advanced porównywały do zabiegów w luksusowym SPA.



Dzięki takiemu masażowi kosmetyk wchłania się szybciej i dokładniej. Mała, niepozorna końcówka, a daje tyle radości Sprawia, że moja twarz wygląda promiennie, świeżo i odzyskuje swój naturalny blask, zyskuje na jędrności, a ja czuję się odprężona i zrelaksowana. Po takim "zbiegu" czuje się, jakbym wyszła co najmniej z luksusowego Spa.

Pani Weronika K. z Krasnystawu



Końcówka do masażu rewitalizującego to istna rozkosz relaksu twarzy i pobudzenie skóry, by wyglądała świeżo, zdrowo i wypoczęta, szczególnie po ciężkim dniu pracy.

Pani Agnieszka O. z Białegostoku

Kolejny plus dla Philipsa! Trzecia z końcówek do masażu rewitalizującego świetnie nadaje się nie tylko do samego masażu, ale wykorzystuję ją również do nakładania kremu. Po pierwszej fazie oczyszczania szczoteczką, moja skóra pochłania kremy jak szalona! Nie udało mi się naliczyć tych 750 masujących mnie palców , ale mogę powiedzieć jedno - gdyby moja skóra potrafiła mówić, powiedziałaby, że to najlepszy salon SPA w jakim była.

Pani Monika M. z Piaseczna



fot. serwis prasowy Philips

Ulga dla oczu

Trzecia końcówka Philips VisaPure Advanced gwarantuje ulgę zmęczonym oczom. Końcówka została wykonana z chłodnego materiału o wysokiej jakości powłoki ceramicznej. Pokrycie jest zawsze chłodne, nie ma potrzeby przechowywania go w lodówce. Laureatki pozytywnie oceniły tę właściwość. Zauważyły, że nawet po wielu godzinach pracy, urządzenie usuwało widoczne oznaki zmęczenia, takie jak sińce i opuchliznę. Kobiety podkreślały również, że dzięki chłodnej końcówce, udało się im pozbyć worów pod oczami. To był prawdziwy hit i prosty sposób na pozbycie się śladów po nieprzespanej nocy, czy pracy do późna.



Ta końcówka to jak przyjemny, zimny kompres. 15 sekund na każde oko sprawia, że opuchlizna, sińce i worki znikają błyskawicznie, a moje spojrzenie staje się świeże i promienne. Natomiast skóra w okolicach oczu jest bardziej jędrna i napięta.

Pani Weronika K. z Krasnystawu

Urządzenie idealnie usuwa poranne opuchnięte wory pod oczami, delikatnie chłodząc i dając uczucie świeżości. Końcówka wykonana z ceramicznego materiału rzeczywiście jest zawsze chłodna.

Pani Agnieszka O. z Białegostoku

Zbawieniem dla mnie jest końcówka drgająca do powiek, do odświeżania okolic oczu. Pracuję przed komputerem, więc czasem po pracy używając zimną końcówkę drgającą, przenoszę się na inny wymiar. Sprawdza się także rano - zimny dotyk od razu pobudza :-) Wspaniała sprawa!

Pani Katarzyna Sz. z Kędzierzyna - Koźla

Kolejna końcówka, do odświeżania okolic oczu, w przeciągu minuty likwiduje moje cienie pod oczami, nadając mojej delikatnej skórze właściwego napięcia. Szczerze, najbardziej bałam się tej końcówki, bo moja skóra wokół oczu jest bardzo wymagająca, więc o jej podrażnienie nie ciężko. A tu totalne zaskoczenie!

Pani Monika M. z Piaseczna

Estetyczny wygląd i prosta obsługa

Jasna obudowa, etui oraz ładowarka nie mogły zostać niezauważone przez nasze laureatki. Wszystkie zachwyciły się wyglądem urządzenia. Kobiety podkreślały estetykę, styl i nowoczesny design. Były pozytywnie zaskoczone też tym, że Philips VisaPure Advanced jest wodoodporna i bardzo prosta w użyciu. Wszystkie doceniły też inteligentnym systemem urządzenia, który dopasowuje czas i sposób czyszczenia do danej partii twarzy.



Szczoteczka VisaPure ma przyjemny dla oka wygląd, jest estetyczna, w pastelowym, ładnym, dziewczęcym kolorze. Zgrabny kształt urządzenia sprawia, że łatwo i wygodnie trzyma się ją w dłoni.

Pani Paulina B. z Pleszewa

Ta szczoteczka zachwyciła mnie już od momentu rozpakowania paczki. Disign jest prosty, zgrabny, a elegancji dodają mu złote elementy obudowy. W zestawie znalazłam też paletkę na końcówki, przydatne w podróży, srebrne etui oraz ładowarkę. Cały zestaw bardzo luksusowo prezentuje się na łazienkowej półce. Ogromnym plusem tego sprzęciku jest to, że jego obsługa jest banalnie prosta, a samo urządzenie jest lekkie i pracuje bardzo cicho. Wygodny kształt sprawia, że szczoteczka idealnie leży w dłoni, a jej użytkowanie jest niezwykle wygodne.

Pani Weronika K. z Krasnystawu

Całe urządzenie wygląda estetycznie i nowocześnie - ładnie wygląda w łazience. Odpowiednia nasadka do przechowywania końcówek, bezprzewodowa pielęgnacja, łatwe ładowanie urządzenia, wodoodporność to wszystko tworzy idealną całość - Philips VisaPure Advanced. Tak, mogę polecić każdej kobiecie takie domowe spa.

Pani Agnieszka O. z Białegostoku