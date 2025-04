Aspiryna, olejek z drzewa herbacianego, olej tamanu, maseczka z cynamonu, tonik z octu jabłkowego... W ciągu ostatnich kilku lat usłyszeliśmy o wielu domowych sposobach na trądzik, a na ich skuteczność przysięgają nasze babcie. Teraz, dzięki TikTokowi poznałyśmy kolejne rozwiązanie, które może całkowicie zrewolucjonizować pielęgnację. Polega na myciu twarzy szamponem przeciwłupieżowem Head&Shoulders.

„Skin cycling” — zdrowa rutyna pielęgnacji, która całkowicie odmieni twoją skórę

O triku zrobiło się głośno, dzięki Tiktokerce Elyse Myers. „Zanim wydasz dużo pieniędzy na produkty do pielęgnacji skóry, po prostu kup Head&Shoulders, umyj nim twarz i zobacz, co się stanie” — mówi. Przyznała, że do pory próbowała wielu środków do pielęgnacji, aby uporać się z niechcianymi wypryskami, ale z żadne z nich nie dały jej takiego efektu. Film obecnie ma ponad 12 milionów wyświetleń i 1,6 miliona polubień. Zobaczcie:

Czy szampon przeciwłupieżowy leczy trądzik?

Szampony przeciwłupieżowe mogą pomóc, ale jedynie na trądzik grzybiczy, a nie hormonalny. Tego rodzaju produkty mają w składzie siarczek magnezu, który celuje w przerost grzyba w mieszkach włosowych, dlatego mogą okazać się tak pomocne.

Jak stosować szampon przeciwłupieżowy na trądzik?

Szampony przeciwłupieżowe nie powinny być stosowane na twarz codziennie i nie są przeznaczone dla osób z wrażliwą i suchą skórą. Przez zawartość substancji zapachowych oraz innych substancji chemicznych mogą działać drażniąco.

Ważne: Przed włączeniem szamponu przeciwłupieżowego do pielęgnacji, skonsultuj się z dermatologiem, który oceni stan twojej skóry i przepisze odpowiedni harmonogram leczenia.

