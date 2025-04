Szampon do rzęs występuje w formie pianki i przeznaczony jest do oczyszczania i odtłuszczania rzęs naturalnych i przedłużanych. Idealny produkt powinien być przede wszystkim bezpieczny dla skóry - nie może zawierać sztucznych składników, które mogą uczulać lub podrażniać okolice oczu.

Czy warto używać szamponu do rzęs?

Jeśli nosisz przedłużane rzęsy i nie zamierzasz prędko z nich rezygnować, taki produkt powinien na stałe zagościć w twojej łazience. Dlaczego? Rzęsy przedłużane wymagają szczególnej troski i uwagi - nie można traktować ich produktami zawierającymi oleje, bo rozpuszczają klej, a tym samym mogą stracić na trwałości.

Używając szamponu do rzęs masz pewność, że składniki kosmetyku zostały skomponowane tak, aby nie zrobić im krzywdy.

Poza tym, szampon nie tylko oczyszcza i odtłuszcza włoski, ale zawiera substancje, które działają bakteriobójczo, stymulują wzrost włosków oraz wzmacniają naturalne rzęsy (jeśli nosisz rzęsy przedłużane, nie możesz używać żadnych odżywek do rzęs).

Jak stosować szampon do rzęs?

Szamponu do rzęs można używać codziennie, podczas demakijażu. Wyciśnij niewielką ilość pianki na dłoń, a następnie delikatnie rozprowadzić preparat na rzęsach. Możesz też wykorzystać do tego pędzle do mycia rzęs lub aplikatory w formie gąbeczek. Zupełnie nie sprawdzą się bawełniane waciki, których struktura może zahaczać się o pojedyncze włoski (rzęsy przedłużane są zawsze nieco sztywniejsze, niż naturalne).

Szampon do rzęs - cena

Niestety, nie jest to produkt tani. Za opakowanie szamponu do rzęs trzeba zapłacić od 20 do 50 złotych za 30 ml. Pocieszające jest jednak to, że to niezwykle wydajny kosmetyk - wystarczy na 3 miesiące regularnego używania.

Jeśli nie wiesz, czy szampon do rzęs to produkt dla ciebie, zanim kupisz duże opakowanie możesz wypróbować te mniejsze, sprzedawane w saszetkach. Wtedy to koszt kilku złotych. Jeśli zupełnie się nie sprawdzi, wykorzystaj go do mycia pędzli do makijażu.

