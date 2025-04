Każdego dnia spędzamy mnóstwo czasu przed ekranami smartfonów, komputerów czy telewizorów. Wszystkie monitory emitują niebieskie światło. Mało o nim wiemy. Niebieskie światło jest pasmem światła dziennego, które naturalnie odpowiada za naszą czujność i aktywność. Rano na zewnątrz jest go więcej, po południu mniej i wtedy nasz organizm się wycisza. Tymczasem korzystając z urządzeń elektronicznych zakłócamy naturalny rytm dnia i narażamy skórę na działanie ogromnej dawki światła niebieskiego, które, podobnie jak promienie UV, wnika głęboko w naszą skórę. Tym samym tworzy drogę wolnym rodnikom, które niszczą lipidową powłokę ochronną, a potem trwale uszkadzają włókna kolagenu i elastyny. Pod wpływem światła niebieskiego skóra staje się przesuszona, szorstka i bardziej wiotka. Prędzej się starzeje, co skutkuje zniekształceniem owalu. Codzienne przebywanie w pobliżu monitorów zwiększa wrażliwość cery, powoduje pojawianie się przebarwień, trądziku i stanów zapalnych. Dodatkowo korzystanie ze smartfonów czy komputerów do późnych godzin wieczornych nie pozwala skórze odpocząć i odpowiednio się zregenerować.

Potrzebna jest skuteczna ochrona

Nie można dziś zupełnie zrezygnować z kontaktu z ekranami urządzeń elektronicznych. Podobnie jak większość z nas nie może wyjechać na zawsze z miasta, w którym zanieczyszczone powietrze powoduje powstawanie szkodliwych wolnych rodników. Dlatego tak ważne jest, by każdego dnia budować na skórze skuteczną barierę, która ma działanie antyoksydacyjne i ochroni ją przed zgubnymi skutkami kontaktu z niebieskim światłem. Taką barierę tworzą z powodzeniem kosmetyki Natura Siberica.

Natura Siberica - naturalne kosmetyki na bazie roślin z Syberii

Formuła produktów Natura Siberica oparta jest na starannie wyselekcjonowanych i przygotowanych ekstraktach i olejach roślinnych. Użyte do produkcji kosmetyków rośliny syberyjskie są uprawiane na certyfikowanych farmach organicznych lub są pozyskiwane metodą dzikich zbiorów. Są więc ekologiczne i zawierają w sobie tylko to, co dla nas najlepsze.

OBLEPIKHA C-berrica z certyfikatem VEGAN

Linia wegańskich, naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy z witaminą C, została opracowana specjalnie dla skóry narażonej na zanieczyszczenia cywilizacyjne.

Bazą dla całej serii jest hydrolat z rokitnika ałtajskiego, który w wyjątkowy sposób nawilża skórę, stymuluje syntezę kolagenu i działa odżywczo.

Dodatkowo maksymalne stężenie witaminy C w postaci aktywnej formy (SAP), wzmacnia procesy obronne skóry, ujednolica jej koloryt i zapewnia skuteczną ochronę przed światłem niebieskim. Kosmetyki C-berrica chronią też przed światłem czerwonym, emitowanym m.in. przez urządzenia AGD, oraz przed promieniami słonecznymi.

Wszystkie produkty tej serii posiadają certyfikat Vegan.

Codzienna kompleksowa pielęgnacja z użyciem kosmetyków z serii C-berrica, przywróci cerze równomierny koloryt, zahamuje przedwczesne starzenie i niezawodnie zniweluje efekt zanieczyszczenia powietrza. C-berrica skutecznie chroni cerę przed zgubnymi skutkami życia w mieście.

W serii znajdziemy:

Krem doskonale odświeża cerę, dodaje jej blasku oraz redukuje oznaki zmęczenia i stresu. Witamina C przez cały dzień niezawodnie wzmacnia procesy obronne skóry i ujednolica jej koloryt. W składzie kremu jest również niacynamid (forma witaminy B3), który wygładza i redukuje widoczność porów.

Krem o działaniu tonizującym dodaje skórze energii i zapewnia ochronę. Dodatek witaminy B5 zapewnia optymalne wygładzenie i ukojenie, kwas hialuronowy wspomaga utrzymanie skóry nawodnionej i ujędrnionej.

Doskonale oczyszczenie i wygładzenie osiągniemy dzięki rewitalizującemu peelingowi-masce. Kwas glikolowy zawarty w kosmetyku wygładzi strukturę skóry i ją odświeży, natomiast kwas mlekowy dogłębnie ją nawilży i redukuje uczucie suchości i oznaki przedwczesnego starzenia.

Codzienne mycie twarzy żelem C-berrica zapewnia jej doskonałą czystość i wygładzenie. Zawarte w preparacie kwasy AHA wyrównują strukturę skóry, odświeżają ją i rozświetlają.

Oba preparaty są bogate w witaminy A i E. Witamina A pierwsza działa odżywczo, Witamina E antyoksydacyjnie. Silnie skoncentrowane kosmetyki zredukują istniejące efekty starzenia i opóźnią powstawanie nowych.

Składniki kosmetyków Natura Siberica posiadają certyfikaty głównych europejskich stowarzyszeń ekologicznych: ICEA (Włochy), Ecocert (Francja), BDIH (Niemcy) czy SoilAssociation (Anglia). Natura Siberica sprzedaje się z powodzeniem w kilkudziesięciu krajach świata. Marka posiada blisko 60 concept store-ów, m.in. w Moskwie, Hongkongu czy Barcelonie. Użytkowniczki kosmetyków OBLEPIKHA C-berrica szczególnie cenią sobie ich wegański skład i niezawodne działanie ochronne przeciwko skutkom życia w wielkich miastach.

Wszystkie produkty OBLEPIKHA C-berrica z certyfikatem VEGAN dostępne są w Rossmann i na naturasiberica.com.pl

