Świąteczny makijaż - 5 propozycji topowych marek

Świąteczny makijaż powinien być elegancki, pasować do stroju i osobowości, ale i podkreślać uroczysty klimat. W wigilię można pokusić się o makijaż typowo wieczorowy, dość mocny i wyrazisty, zainspirowany klasyką, ale we współczesnym wydaniu. Mocno podkreślone oko sprawdzi się także, podczas sylwestrowych imprez. Oto propozycje najlepszych makijaży znanych marek. Ciekawe czy i Was przekonają?

Bo w Święta i sylwestrowo-karnawałowy czas chcemy olśniewać, wyglądać pięknie i elegancko. Nie tylko dom ma przykuwać uwagę, i my tego wieczoru oraz kolejnych świątecznych dni chcemy wyglądać wyjątkowo. Jak jednak się pomalować, by wyglądać pięknie i inaczej niż na co dzień, a jednak nie przedobrzyć?

Gdy masz wątpliwości, jaki wybrać strój, fryzurę, czy makijaż, sięgnij po klasykę. Sprawdzi się niezależnie od okazji i charakteru uroczystości. Oczywiście możesz postawić na stuprocentową klasykę lub tylko się nią zainspirować. Makijaż podkreślający oko czarną kreską i czerwone usta to kwintesencja elegancji i dobrego smaku. Możesz także wybrać klasykę w postaci przydymionego oka (ale niezbyt mocnego, tu idealnie sprawdzą się brązy, złoto, fiolety). Gwarantujemy, że będziesz wyglądać bosko.

Oto 5 makijaży wizażystów znanych marek kosmetycznych:

Dior



Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Oczy podkreślone cieniami w kolorze fioletu i szarości, błyszczące i przykuwające uwagę. Do tego metaliczne usta w kolorze malinowym. To propozycja bardzo elegancka i kobieca, w sama raz na świąteczną uroczystość.

fot. Dior

L'oreal



Odważny i bardzo kolorowy makijaż, z pewnością nie dla każdej kobiety. Ale są panie, które kolor wprost uwielbiają i w brązach oraz szarościach czują się nijako. To makijaż, który z pewnością przypadnie im do gustu. Barwny, wyrazisty, ale i elegancki. Oczy podkreślone dwoma kolorami cieni, góra powieka – granatem z połyskującymi drobinkami, dolna – fioletem. Do tego błyszczące malinowe usta.

fot. L'oreal

Art Deco



Makijaż w klimacie vintage: kobiecy i stonowany. Oczy podkreślane brązowym cieniem i naturalne usta. Niezbyt mocny, ale bardzo elegancki i gustowny makijaż. Sprawdzi się do każdej stylizacji.

fot. Art Deco

Chanel



Klasyka w najlepszym wydaniu. Wyraziste oczy podkreślone kredką oraz brąz i złoto na powiekach. Drobinki złota znalazły się także na rzęsach. Do tego klasyczne, czerwone usta i paznokcie. Kobieco i z klasą. Olśniewający makijaż, pełen blasku, a jednocześnie nieprzesadzony.

fot. Chanel

Bobbi Brown



Makijaż zainspirowany gwiazdami Old Hollywood, który wciąż cieszy się wielkim powodzeniem. Tutaj w nowocześniejszym wydaniu. Oczy mocno podkreślone czarną kredką, do tego nienaganna cera i matowe usta w kolorze brodo. Elegancko i kobieco, niczym wielka diwa.

fot. Bobbi Brown