Makijaż, który wygląda tak samo przez cały dzień to marzenie każdej z nas. A co, jeśli mogłabyś to osiągnąć dzięki jednej bazie? Nyx The Face Glue zdobył serca miłośniczek makijażu na całym świecie. Teraz możesz dostać go na promocji w Rossmannie za jedyne 34,99 złotych!

Produkt ten zdobywa coraz większe zainteresowanie makijażystek czy miłośniczek make-upu. Wpływa na to przede wszystkim jego oryginalna formuła oraz zapewnienie, że utrzyma makijaż w niezmienionym stanie przez wiele godzin.

Co go wyróżnia?

Wyjątkowa trwałość . Zapobiega ścieraniu się podkładu i innych produktów.

. Zapobiega ścieraniu się podkładu i innych produktów. Matowe wykończenie . Matuje skórę, eliminując nadmiar sebum i efekt świecenia.

. Matuje skórę, eliminując nadmiar sebum i efekt świecenia. Działanie wygładzające . Niweluje widoczność porów i drobnych niedoskonałości skóry.

. Niweluje widoczność porów i drobnych niedoskonałości skóry. Odporność na wilgoć , pot i zmienną pogodę.

, pot i zmienną pogodę. Łatwość aplikacji oraz lekka konsystencja, która pozwala na szybkie wchłanianie. Nie pozostawia grudek czy smug.

Fot. Ultratrwała baza Nyx The Face Glue/ materiały prasowe

Baza ta sprawdzi się na różne wydarzenia i okazje oraz efektownie utrwali makijaż. Dzięki swojej oryginalnej formule i właściwościom, będzie dobrym wyborem na co dzień, ale też bardziej wymagające sytuacje.

Codzienne wyjścia – długie godziny w pracy albo trudne warunki pogodowe? Warto sięgnąć po ten produkt, by nie martwić się o konieczność poprawienia makijażu w ciągu dnia.

– długie godziny w pracy albo trudne warunki pogodowe? Warto sięgnąć po ten produkt, by nie martwić się o konieczność poprawienia makijażu w ciągu dnia. Spotkania biznesowe i oficjalne wydarzenia – w tak ważnych i stresujących sytuacjach utrwalająca baza będzie niezawodnym wsparciem.

– w tak ważnych i stresujących sytuacjach utrwalająca baza będzie niezawodnym wsparciem. Wieczorne wyjścia czy imprezy okolicznościowe (wesela, komunie) – szczególnie w obliczu takich wydarzeń pragniemy, by makijaż wytrwał aż do samego końca imprezy. Dzięki temu kosmetykowi może się to udać!

